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李嘉誠出資 香港將成亞洲首個組織碎化技術治腎臟癌臨床試驗城

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
李嘉誠宣布將向香港中文大學醫院、港怡醫院及養和醫院，提供三十個臨床試驗名額，令香港成為亞洲首個推行Histotripsy腎臟癌臨床試驗的城市。圖為港怡醫院。中新社
李嘉誠宣布將向香港中文大學醫院、港怡醫院及養和醫院，提供三十個臨床試驗名額，令香港成為亞洲首個推行Histotripsy腎臟癌臨床試驗的城市。圖為港怡醫院。中新社

香港首富捐資助擴臨床試驗名額，香港將因之而成為亞洲首個推行組織碎化技術腎臟癌臨床試驗的城市。

組織碎化技術（Histotripsy）是一種突破性的無創腫瘤治療技術，其運作原理是用高強度聚焦超聲波，過體外儀器發出，精準聚焦在體內的目標腫瘤，產生空化效應，即在腫瘤組織內產生微米級的「微氣泡雲」，氣泡迅速膨脹與收縮，產生強烈的機械剪切力，將癌細胞粉碎並液化成微米級的碎屑，被液化的腫瘤組織會在術後一至二個月內被體內的免疫細胞自然代謝和吸收。

運用組織碎化技術，過去兩年香港已順利治療超過四百名病人，香港的醫院繼推動肝腫瘤治療及胰臟腫瘤臨床試驗後，現在更延伸至腎臟治療。而胰臟位置較深且周邊血管密集，傳統手術治療外，Histotripsy為胰臟癌病人帶來新選擇，全球現累積逾100宗胰臟癌臨床試驗個案及仿單外手術。

港怡醫院和香港中文大學醫院，正在以Histotripsy進行胰臟癌臨床試驗，前者今年三月三十一日開始，已成功完成二十宗胰臟腫瘤個案；後者先今年六月三日開始，至今已成功完成六宗。

李嘉誠宣布將向香港中文大學醫院、港怡醫院及養和醫院，提供三十個臨床試驗名額，令香港成為亞洲首個推行Histotripsy腎臟癌臨床試驗的城市。

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