巴蜀溯源 三星堆學刊問世了

近日，二○二六中華文化天府論壇在四川成都啟幕。在開幕式暨主論壇上，由四川省文物考古研究院與巴蜀書社共同主辦的《三星堆學刊（中英文）》創刊號正式發布。

據悉，該學刊是三星堆—金沙研究領域學術陣地建設的一項重要進展，也是四川考古文博界推動學術出版與國際對話的積極探索。學刊編委會由著名考古學家王巍擔任主任，編委彙聚了北京大學教授、三星堆研究院學術院長孫華等廿位頂尖學者。該學刊創刊號共設置「三星堆—金沙與古蜀文明」「考古發現」「文物保護與科技考古」「英文專欄」四個欄目，彙集霍巍、李水城、鄧聰、柳揚等海內外學者的最新研究成果。

據悉，《三星堆學刊（中英文）》旨在刊載三星堆—金沙遺址系統研究成果以及其他遺址的考古和多學科研究成果，搭建學術交流平臺，助力構建考古學自主知識體系。學刊將通過定向約稿、專欄組稿、學術活動聯動和國際管道拓展等方式，建立優質稿源長效機制，努力打造三星堆—金沙遺址研究的權威學術陣地和中華文明對外傳播的重要視窗。