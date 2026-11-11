虞姬雙劍 梅蘭芳紀念館展出

今年是梅蘭芳紀念館建館四十周年。「芳華四秩 梅韻長新—梅蘭芳紀念館建館四十周年特展」近日亮相，梅蘭芳在《霸王別姬》中飾演虞姬時所用的雙劍等珍品集中展出。

展覽以一批珍貴文物和文獻，全面展現紀念館四十年來守護、傳承梅蘭芳藝術遺產的歷程。

展品中，梅蘭芳在《霸王別姬》中飾演虞姬時使用的雙劍尤為引人注目。一九三九年，王熙春在香港拜梅蘭芳為師，梅蘭芳將雙劍作為收徒禮贈予她。二〇一九年，王熙春之妹王熙蘋、王筠蘅夫婦將雙劍捐贈給梅蘭芳紀念館。紀念館助理研究員柳青青介紹，《霸王別姬》中虞姬的劍舞是重要表演段落，這把雙劍既是舞臺見證，也承載著師徒情誼。

同一個展櫃中，梅蘭芳曾使用過的長綢則為首次展出。它由梅蘭芳弟子王志怡於二〇一三年捐贈。京劇《天女散花》的舞臺表演絢爛奪目，梅蘭芳在劇中獨創「綢舞」，使「天女」成為京劇舞臺上靈動飄逸的代表性形象之一。

一九三五年梅蘭芳訪蘇演出後，將這套蘇聯生產的杯碟帶回送給齊如山。齊如山赴台後，杯碟由其外孫女賀湘善珍藏，二○二三年捐贈入館，成為情誼的見證。

展覽還展出新近修復的王夢白、陳師曾合作的《芭蕉雙雞圖軸》。此畫於梅蘭芳書房綴玉軒，兩位畫家與梅蘭芳亦師亦友。展櫃旁特意呈現修復前影像，水漬、黃斑清晰可見，修復重裱後「展卷如初」。

另外，此次展出的梅葆玖自錄薄膜唱片，保存約三百小時梅蘭芳演出現場錄音，絕大部分從未公開發行，含大量孤版唱段。薄膜唱片是上世紀五○年代流行過的錄音介質，館方多方尋找播放設備，部分已完成數位化製作。