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民眾目睹嚇壞…西安男子開怪手破壞政府大樓門口 疑因拆遷糾紛

中央社／ 台北10日電
中國陜西省西安市一處政務服務中心9日遭人開怪手撞擊破壞建築。示意圖／Ingimage
中國陜西省西安市一處政務服務中心9日遭人開怪手撞擊破壞建築。示意圖／Ingimage

中國陜西省西安市一處政務服務中心9日遭人開怪手撞擊破壞建築。西安西咸新區發布警情通報證實此事，表示已在現場控制肇事男子。警方未說明男子犯案動機，網上則傳言疑似是拆遷糾紛。

湖北日報集團新媒體「極目新聞」報導，陜西西咸新區灃東新城政務服務中心9日有人駕駛怪手碾壞入口廣場台階，破壞建築，至少6處建築結構受損。

報導引述目擊者說，事發在9日上午11時左右，男子駕駛怪手阻止他人靠近，過程持續約1小時。政務中心工作人員說，事發時緊急疏散人群，駕駛後來被警方控制。

西咸新區公安局發布警情通報表示，民警已將胡姓嫌疑人（男，47歲）現場控制，無人員受傷。政務中心下午恢復正常。嫌疑人已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

微博上陸續有網友貼出現場目擊民眾拍攝的影片，男子開怪手破壞建築，甚至把政務大樓大廳外的雨棚整個拆除，影片中伴隨周圍的驚叫聲。有網友說，男子疑似因拆遷糾紛維權。

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