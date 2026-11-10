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香港王牌聲光匯演「幻彩詠香江」 18日演最後一場後停演

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
圖為先前幻彩詠香江演出情況。新華社
圖為先前幻彩詠香江演出情況。新華社

香港旅遊發展局宣布，已有二十二年歷史的光影音樂匯演節目「幻彩詠香江」，十八日晚上演最後一場，同日香港要持續到跨年的「香港繽紛冬日巡禮」。

「幻彩詠香江」是香港以探射燈、雷射、LED燈等燈光效果構成的音樂匯演，在維多利亞港兩岸的四十三座摩天大樓及地標為主體展開燈光互動，配合香港管弦樂團錄製的樂曲，以之吸引本地人和觀光客。「幻彩詠香江」在二零零四年起每晚八點上演，二零零五年列入健力士世界紀錄，成為全球「最大型燈光音樂匯演」，成了香港一個王牌觀光節目。

香港當局早就計劃在今年第四季停演「幻彩詠香江」，以耗資兩億港元的全新「光影匯」取代。誰料「光影匯」在太平山頂的布置，遭遇當地居民和環保團體反對，認為會影響居住環境和造成光汙染，當局剛宣布停止「光影匯」的山頂項目。

香港旅發局舉行記者會，旅發局主席林建岳說，「幻彩詠香江」十八日上演告別式，當晚會特別加入煙火元素，紀念這個別具意義的時刻。至於「山頂光影匯」不再推進，其他光影項目將陸續在明年推出。

香港旅遊局的記者會，本來主題是介紹十一月十八日至明年一月五日間，香港要舉行「香港繽紛冬日巡禮」。林建岳說，今年巡禮中的「冬日小鎮」，會擴展至尖沙咀及銅鑼灣，加上全港冬日優惠及各區節慶活動，期望吸引更多市民及旅客留港消費。活動期間，中環冬日小鎮會在戶外設有二十二米高的聖誕樹，期間每晚七點，中環九幢大廈外牆會有光影表演，尖沙咀太空館外牆更化身成水晶球等。

香港旅發局還預告，今年的除夕倒數煙花匯演，主題是慶祝香港特區成立三十周年，將會全面提升規模，讓市民和旅客感受跨年氣氛。

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