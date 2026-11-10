北京學者以香港為例 稱從小建立國家民族觀念很必要

中國學生從小就學習「習近平思想」，有外媒記者質疑是否有必要，有北京學者以香港為例表示，教育很重要，從小建立國家觀、民族觀，「非常必要」。

中國記協上午舉行新聞茶座，北京外國語大學馬克思主義學院教授韓強以「習近平黨建思想與理論創新」主題與中外媒體交流。

有外媒記者提問，中國孩童很小的時候就會進行意識形態教育，學習習近平思想，為什麼要如此？

韓強說，兒童少年時期就加強國家觀、民族觀及愛國主義的教育很有必要，最終孩子在成長過程當中才能「成為社會主義建設者和接班人」。

他還舉例，香港2014年「占中」運動，很多中學生和大學生上街，據一些資料顯示，他們就是非常缺乏對中國、中華民族的認同的。

相較於此，他說，中國大陸的思想政治理論課教材都是中央政治局審定，注重從小到大的一體化教育，總體來說，「年輕一代在國家國家認同、民族認同、政治認同這方面還是非常讓黨放心的」。

另外，一名中國留學俄羅斯的學生10月在課堂上身披被視為象徵日本軍國主義的旭日旗。後來在該校中國留學生組織的抗議下，莫斯科大學表示將盡快公布對涉事學生的正式開除決定，且該生已被遣返回國。

韓強以此為例表示，這些中國留學生遇到和他們所接受的傳統價值觀不一致的行為時，還能夠與人去抗爭甚至是提出批評，「令人欣慰」。

中共注重意識形態教育。全國教材工作會議9月8日在北京召開，丁薛祥出席會議並講話，提到要深刻把握教育的「政治屬性、人民屬性、戰略屬性」。

中共20大報告首次提出「加強教材建設和管理」。中共總書記習近平談到教材建設曾說，「要從維護國家意識形態安全、培養社會主義建設者和接班人的高度來抓好」。

據人民日報，「習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本」已從2021年秋季學期起，在全國各地中小學投入使用。該報說，透過學習，學生們「逐步形成對擁護黨的領導和社會主義制度、堅持和發展中國特色社會主義的認同、自信和自覺」。