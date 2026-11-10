陸學者談習近平黨建思想 對應時代考驗、反腐不會停

今年6月中共提出「習近平黨建思想」。馬克思主義理論學者韓強表示，這是因應時代的形勢需要而生，對應中國面臨的四種危險和四大考驗。

中國記協上午舉行新聞茶座，北京外國語大學馬克思主義學院前院長韓強教授以「習近平黨建思想與理論創新」主題與中外媒體交流。

「習近平黨建思想」是中共在今年6月15日舉行的全國黨建工作座談會上首次提出，此後官方加大鼓吹。

10月底，中共20屆五中全會通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。韓強表示，這是中共歷來第7個有關管黨治黨的「決定」。

中央社記者提問，「習近平黨建思想」和過去的黨建相關理論有何不同，以及「反腐」在其中扮演何種角色？韓強表示，主要是時代特徵不同、理論的體系化程度也更高，強調系統思維、全面與整體推進。

他說，今天中共面臨了四種危險（精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險）、四大考驗（執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗），黨的結構也有變化，「習近平黨建思想」是順應新的形勢需要而提出來。

今年截至11月6日，已有58名中管幹部落馬。韓強說，從嚴管黨治黨根本上是要把腐敗問題根除，反腐敗的力度不會削減。

黨建引領也涉及對外事務。韓強引述「弱國無外交，強國無內政」的說法，認為中共作為一個大黨，其內部決策也可能對外部世界有很大影響，中共方面也重視國際話語權，以及營造有利於中國特色社會主義發展的外部環境。

他表示，中國的駐外機構以及布局海外的企業，要如何能堅持方向、防範風險，在國際形勢動蕩下保證海外資產的安全，以及強化對於在境外的企業權力監督等，這些都是中共黨的建設對外工作當中應該注意解決的問題。