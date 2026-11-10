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大陸幼稚園至初中學齡人口已達峰 教育資源需重新配置

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家發改委披露：中國幼稚園小學和初中學齡人口已達峰，將前瞻性應對學齡人口總量及結構變化。新華社
大陸國家發改委披露：中國幼稚園小學和初中學齡人口已達峰，將前瞻性應對學齡人口總量及結構變化。新華社

大陸國家發改委官員表示，中國幼稚園、小學、初中學齡人口已經達峰，高中和高等教育學齡人口還在持續增長，需要優化義務教育資源配置。

據界面新聞，大陸國家發展改革委社會發展司副司長黃瑋茹10日在記者會上表示，從全國層面看，目前幼稚園、小學、初中學齡人口已經達峰，高中和高等教育學齡人口還在持續增長，對資源配置提出了新的要求。

黃瑋茹說，要適應學齡人口總量下行趨勢，優化學前和義務教育資源配置；適應學齡人口結構變化，多渠道增加普通高中和高等教育學位供給；適應學齡人口區域分化，更好保障城鄉各類群體平等接受教育的權利。

在同一場記者會上，黃瑋茹還提到，在「十五五」時期，中國高中和高等教育學位供需矛盾凸顯。下一步，將繼續支持普通高中教學樓、宿舍、餐廳、操場等設施建設，改善孩子們的上學條件，增加學位供給能力，因為學位不足而上不了普通高中的焦慮有望得到進一步緩解。

此外，政府還將支持有條件的地方新建若干所新型研究型大學，建設一批辦學特色鮮明的高水平職業本科學校，多渠道擴大優質高等教育資源供給，給孩子們更多選擇。

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