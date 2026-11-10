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深圳鹽田港發生事故 巨輪撞塌岸橋
據報導，中國深圳鹽田港昨天發生重大事故，一艘巨輪靠泊時撞向碼頭，導致岸橋倒塌，事故原因、是否造成人員傷亡和導致損失，仍有待官方正式通報。
綜合大陸微博及一些媒體平台今天上傳的訊息和影片，昨天中午左右，馬士基（Maersk）旗下大型集裝箱船「MAERSK CINCINNATI」在鹽田港12號泊位靠泊時發生碰撞，導致碼頭一台岸橋倒塌，倒塌設備波及後方堆場區域。
據指出，涉事船舶建造於2024年，船長約366公尺，最大載箱量1萬5516 TEU（貨櫃標準箱），此前執行亞洲至北歐航線，原計畫於11日離港。
報導表示，這次事故發生的原因，可能與靠泊期間的強陣風有關，以致貨輪靠泊時受風力影響發生偏移，但這一說法也有待官方公布。
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