深圳鹽田港發生事故 巨輪撞塌岸橋

韓國人氣Coser Yasal（야살）日前出席中國動漫展時，竟在簽名會上直接親吻一名粉絲的嘴唇，相關影片在網路上瘋傳，觀看次數突破5000萬次。由於該名粉絲留著一頭短髮，不少網友一度誤以為對方是男性，質疑兩人的互動尺度過大，甚至有越界疑慮。面對外界爭議，Yasal隨後親自在社群平台發文澄清，強調對方其實是女性粉絲，而且親吻也是應對方主動要求。

2026-11-10 08:44