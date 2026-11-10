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懷疑丈夫外遇！妻找異性開房3天報復 查帳爆衝突拿板凳砸夫頭縫4針

聯合新聞網／ 撰文：伊萬德
貴州一名妻子懷疑丈夫外遇，爭吵途中拿起木製板凳砸向丈夫頭部，導致丈夫受傷送醫，頭部縫了4針。。 圖/AI生成
貴州一名妻子懷疑丈夫外遇，爭吵途中拿起木製板凳砸向丈夫頭部，導致丈夫受傷送醫，頭部縫了4針。。 圖/AI生成

中國貴州一對夫妻近日爆發激烈家庭糾紛。妻子因懷疑丈夫外遇，竟為了報復，與另一名男性友人到飯店開房同住3天。沒想到，兩人後來又因家庭開銷、核對帳目等問題發生爭執，最終演變成肢體衝突。妻子情緒激動之下，拿起木製板凳砸向丈夫頭部，導致丈夫受傷送醫，頭部縫了4針。

凌晨4點神祕來電引懷疑　妻找異性開房3天報復

根據中國調解節目《金牌調解》11月4日播出的內容，這對居住在貴州的夫妻，先前感情就已經出現裂痕。妻子某次查看丈夫手機時，發現通訊錄中有一組可疑電話號碼，不僅雙方通話頻繁，對方甚至曾在凌晨4點打電話給丈夫，讓她強烈懷疑丈夫有外遇。

妻子因為心生不滿，為了賭氣、報復丈夫，竟決定與另一名男性友人前往飯店開房，一起住了整整3天。此舉也讓夫妻之間的信任徹底瓦解，婚姻關係急轉直下。

丈夫拒絕核對家庭開銷　夫妻再度爆發爭執

經歷外遇疑雲與報復風波後，夫妻間的矛盾並未平息，反而進一步延燒到家庭財務問題。

妻子要求丈夫詳細核對家庭日常開銷與帳目，沒想到丈夫卻對此相當不滿，堅稱家裡所有支出一直都是由他獨自負擔，認為妻子無權過問，因此拒絕配合查帳。

雙方對於家庭財務的管理方式各有堅持，誰也不願退讓，導致爭執愈演愈烈。

查帳吵到動手！妻拿木板凳砸夫頭部縫4針

夫妻兩人因為帳目問題爆發激烈口角，甚至演變成肢體衝突。爭吵過程中，妻子隨手拿起一張木製板凳，直接朝丈夫頭部砸去，造成丈夫頭部受傷流血，送醫後縫了4針。

目前，這起家庭糾紛已交由相關調解單位介入處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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