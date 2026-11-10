韓Coser中國動漫展「嘴對嘴」親吻粉絲！影片瘋傳惹議 本人親自澄清

韓國人氣Coser Yasal（야살）日前出席中國動漫展時，竟在簽名會上直接親吻一名粉絲的嘴唇，相關影片在網路上瘋傳，觀看次數突破5000萬次。由於該名粉絲留著一頭短髮，不少網友一度誤以為對方是男性，質疑兩人的互動尺度過大，甚至有越界疑慮。面對外界爭議，Yasal隨後親自在社群平台發文澄清，強調對方其實是女性粉絲，而且親吻也是應對方主動要求。

簽名會大送粉絲福利 親吻影片吸引5000萬次觀看

韓國人氣Coser Yasal（야살）於10月中旬前往中國參加動漫展活動。在與粉絲互動的過程中，Yasal被拍到先是親密地靠近一名短髮粉絲，接著竟直接嘴對嘴親吻對方。

這段互動畫面隨後被分享到社群平台，迅速引發熱議，短時間內累積超過5000萬次觀看，讓不少網友對動漫展的「粉絲福利」尺度感到相當震驚。

短髮引發性別誤會 網友質疑互動尺度太大

隨著影片在網路上瘋傳，網友也出現兩極反應。由於當事粉絲穿著中性風格的服裝，加上留著俐落短髮，許多人第一時間誤以為對方是男性，紛紛批評兩人在活動現場的互動「玩太大」，甚至質疑這樣的舉動已經超越偶像與粉絲之間應有的界線。

本人親自發文澄清 強調親吻是粉絲主動要求

眼看網路上的討論愈演愈烈，Yasal最後決定親自出面澄清，並在社群平台X（前身為Twitter）的原始貼文下方留言表示：「哈哈！她是我的一位女粉絲，是她要求親吻的，所以不要誤會喔☺️」

Yasal希望透過親自回應釐清事情經過，強調親吻並非單方面的越界舉動，也呼籲外界不要僅憑影片片段就自行揣測。

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文章授權轉載自《香港01》