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北京佳全教會創始人被捕 其妻稱罪名指控為「詐騙」

德國之聲／ 德國之聲

崔獻峰（聖名周子遜）創辦了北京佳全教會。其妻子、韓國籍基督徒崔進榮（Jin Young Gu）表示，崔獻峰於10月23日被捕，罪名是詐騙

崔進榮說，崔獻峰此前已於9月4日被拘留。當時，約有100名警察突襲了教會。

她表示，所謂詐騙指控與教會成員的奉獻款有關。她認為，這類指控很可能與教會未經注冊有關。

美聯社就此向北京市石景山區警方尋求置評，但未獲回應。中國外交部尚未回應美聯社發出的相關詢問。

此次逮捕是中國國家主席習近平長期以來加強宗教管控行動的最新案例之一。中國當局一直致力於強化對宗教團體的管控，以確保所有宗教組織都遵守中國共產黨領導。

2025年10月，中國當局展開了近年來規模最大的宗教活動打壓行動之一，在多個城市連夜突擊搜查後，逮捕了錫安教會30名負責人。錫安教會是中國最大規模地下基督教會。

被捕者包括教會創辦人金明日。今年7月，在美國總統特朗普訪華期間親自向習近平提出請求後，金明日獲釋。

專訪錫安教會創辦人金明日：登上赴美航班後，我才知道自己獲釋

當局警告「規模過大」

崔進榮表示，北京佳全教會成立於2006年。作為一個未經注冊的教會團體，其規模此後不斷擴大。在過去二十年間，該教會曾多次面臨當局的干擾，敬拜場所數度遭封鎖。

她說，2019年，當局封閉了該教會在北京的聚會場所，迫使信徒改以小組形式，並在不同地點進行小規模聚會。

崔進榮還表示，2023年，當局曾中斷一次周日教會課程，並警告她和崔獻峰，稱教會規模已經過大。

「他們告訴他，只能帶領一個人數少於100人的教會。」崔進榮說，「這是當局針對我們教會的規模和組織方式發出的直接警告。」

崔進榮是韓國公民。她表示，自2023年以來，當局一直拒絕向她發放簽證，使她無法以家庭成員身份返回中國。

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北京 詐騙 習近平

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