去完日本回港買伴手禮？上班族買零食當旅行帶回 網指出一大破綻

人到日本旅遊，回港後為同事準備伴手禮，對不少上班族而言猶如辦公室不成文規矩。不過，香港有不少日本直送的零食出售，伴手禮一定要從日本帶回嗎？最近有網友分享「省錢省力」的小妙招，透露在本地零食店掃貨，打算扮成日本伴手禮送給同事，直指省卻搬運，又能騰出行李空間多買心頭好。網友隨即警告包裝標籤可能令計劃『穿幫』，更有人分享忘撕貼紙的尷尬經歷。有人笑說，買伴手禮不難，難的是如何瞞過眼利同事。

在香港掃日本零食信當伴手禮 原PO拆開分，避穿幫

原PO在社交平台表示，剛在本地連鎖零食店買了一堆日本製零食，打算「遲點假裝是日本伴手禮送給同事」，問道「其實有人也會這麼做嗎？」原PO更指「順便支持下香港店舖」，又說「不用從日本搬來」，行李箱就「多點空間買自己的東西」，直言「真的是一舉多得」。

網友揭食品標籤破綻 原PO直言專買一包內有獨立包裝，拆開分派，無人知

有網友提醒「記得擦乾淨啲食品標籤」，因為包裝背面可能貼有香港食品標籤。原PO直言早有對策：「專買一包內有獨立包裝，拆開分派，無人知」。

根據食物安全中心，第132W章規定，除獲豁免或另有規定外，預先包裝食物須以中文或英文等合規方式標示名稱、配料及保質期等資料。因此，只有日文標示的進口零食在港出售時，往往須另貼標籤。

有網友自爆曾買一大堆零食，卻忘記包裝貼有本地店舖貼紙，結果「至今已經兩年沒和親戚吃過飯、見過面、聊過天」。有人說同事從歐洲帶伴手禮，聲稱「吃完就沒得吃」，豈料隨即發現香港零食店有賣。另有人在泰國旅行忘了買手信，回香港才去泰國商店補買，笑說：「那些同事還說泰國風味很好吃，吹噓」！

富士山伴手禮手提回港 竟發現香港有售

另一網友稱曾在富士山買造型巧克力餅，怕寄艙壓壞，所以一路手提，回港才發現『Donki原來有賣』，慨嘆『以後都在香港買算了，又可以省行李位』。原來辛苦護送回港的零食，在香港已經買得到，真的哭笑不得。

有人認為本港部分日本零食「價錢和日本買差不多，有些甚至還更便宜」，還建議「可以試試混一些7-11的貨」。有人分享更高招，曾在日本藥妝網站下單，從大阪直接寄到公司，「連標籤都不用撕」，還能說是特意寄給同事，笑稱「還好像很用心的樣子」。

日本退稅新制上路 買幾包零食未必退到

有網友坦言「可能以後都咁做，退稅真係太麻煩啦」。日本自2026年11月1日起改行「先付後退」，旅客要先付含稅價錢，離境時經海關確認帶貨出境後才可以退稅。新制一般保留同店同日稅前5,000日圓（約新台幣1000元）的最低門檻，如果只買幾包零食未達金額，本身就不符合退稅資格。

分伴手禮是心意還是職場包袱？

有人堅持「我如果買伴手禮送人，一定買香港沒有得賣的」，也有人直斥「寧願不送，給人發現很寒酸又小氣」，甚至反問「2026年了還送伴手禮」。有人重視手信是否當地購買，有人只求禮輕情意重。原本一招省行李位的方法，意外揭開上班族旅行後的送禮壓力。

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文章授權轉載自《香港01》