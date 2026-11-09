快訊

輝達CEO黃仁勳婚外情誠信受檢驗 前台積電高管：恐有愧張忠謀教導

外資10.1萬口空單創歷史新高 台指期夜盤41K保衛戰開打

聽新聞
0:00 / 0:00

中國人口嚴重老化 老人數量首度超越兒童

中央社／ 台北9日電

在人口嚴重老化下，中國媒體引用官方統計指出，2025年中國65歲及以上人口已達約2.24億人，正式超過0至14歲的2.12億人，是1949年中共建政以來首見，也讓外界擔憂中國的養老金制度是否還「撐得住」。

「財經」雜誌引用「中國統計年鑑2026」作上述報導。而在這一情況下，2025年中國總撫養比為45.1%，其中少兒扶養比22.0%，老年撫養比23.1%，相當於每100名勞動年齡人口需要共同撫養約23名老人及22名兒童。

報導指出，2025年中國人口出生率為千分之5.63，創下中國有統計以來的最低紀錄，總人口因此較2024年減少339萬人。另一方面，1962至1975年出生高峰的龐大人口正逐年跨過60歲，到2025年中國60歲及以上人口已多達3.23億人，占總人口的23%，幾近1/4。

為因應人口老化及衍生的養老金壓力，中國2025年1月1日起實施「漸進式延遲退休改革」，計畫用15年時間將男性職工法定退休年齡逐步延至63歲，女性則逐步延至職工55歲及幹部58歲，是中國1950年代確定職工法定退休年齡之後70多年來首度調整。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保認為，中國社會「既要養老、又要養小」是常態，因此要把就業放在首位，因為沒有就業就沒有撫養能力。而「家庭規模縮小」也是常態，這使得養老育幼的代際支持減弱，傳統家庭抵禦風險的方式受到挑戰。

姜全保說，因應之道應是把過去由家庭默默承擔的「隱形福利供給」，逐步轉化為「可預期、可獲得」的「社會化保障」，從傳統福利政策的以個人為單位，轉向以家庭為單位。

中國人口 老化 養老金 出生率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸老人數首度超越兒童 養老金制度面臨壓力

公立醫院護理人力緊繃 協會籲放寬危勞屆齡退休年齡、護理師團體表支持

人口探底／百萬移工台灣仍缺工 政策面臨3挑戰4困境

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

相關新聞

神舟24號升空預備 「天宮」將迎首位外籍太空人

繼大陸神舟廿三號搭載首位香港女太空人升空後，神舟廿四號預計今年底前發射，大陸官方表示，此次載人飛行任務將有一名巴基斯坦太空人以載荷專家身分參加，大陸「天宮」太空站將迎來首位外籍太空人。

影／秦始皇的兒子長這樣 陸大學利用顱面復原技術還原

據陝西廣播電視台新聞中心微博《陝視新聞》報導，陝西西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的面容。專家推測，這名男子「大概率」是秦始皇的兒子，死於秦二世胡亥的清洗運動。

現實版尋秦記…年約30歲、頭骨插箭 疑秦始皇兒遺骸遭肢解

現實版「尋秦記」在中國真實上演；西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦始皇陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的面容。專家推測，這名男子可能是秦始皇的兒子，死時約30歲，右側顳骨裡嵌著一枚青銅箭頭，頭部和四肢在入棺前已被肢解，可能死於秦二世胡亥即位後的皇室清洗。

大連逆轉18積分差 隔21年中超奪冠 蓉城4次擦身冠軍教頭「絕望」

2026年賽季的中超在8日結束最後一輪賽事，本季中期，成都蓉城在積分榜上曾一度領先大連18分，沒想到在最後兩個月的比賽連續錯過四次「打平就奪冠」的機會，最終大連英博在絕地反攻下填平積分差，奪下本季冠軍，上演一場奇蹟驚天逆轉秀。賽後成都蓉城俱樂部發文致歉，承認「技不如人」，主教練約翰·阿洛伊西在新聞發布會坦言「非常絕望」，但尚不考慮辭職。

24歲劉熙墨首演男主 噴火戲二度灼傷毀容 網嚇壞重提Selina

中國24歲演員劉熙墨近日在雲南昆明拍攝網路電影「零時十五分」時，因非遺噴火特技戲分遭火焰灼傷，臉部出現脫皮、起水泡等傷勢，經診斷為局部二度燒傷。畫面曝光後讓網友相當心疼，不少網友想起多年前Selina任家萱和俞灝明2010年拍攝電視劇「我和春天有個約會」事故，同樣是爆破程序出錯，火舌瞬間吞噬。

南京大學花3000萬買AI監測抬頭率 挨轟：高校引入中學管理

南京大學近期因耗資逾3152萬元人民幣（約472萬美元）啟用「智慧教室系統」，監測學生到課率、抬頭率，甚至與成績掛鉤；有學生擔心人臉信息洩露，輿論亦批評不應將中學管理方式引入大學。對此，校方強調系統不採集人臉等生物數據，已停止統計學生抬頭率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。