中國人口嚴重老化 老人數量首度超越兒童

在人口嚴重老化下，中國媒體引用官方統計指出，2025年中國65歲及以上人口已達約2.24億人，正式超過0至14歲的2.12億人，是1949年中共建政以來首見，也讓外界擔憂中國的養老金制度是否還「撐得住」。

「財經」雜誌引用「中國統計年鑑2026」作上述報導。而在這一情況下，2025年中國總撫養比為45.1%，其中少兒扶養比22.0%，老年撫養比23.1%，相當於每100名勞動年齡人口需要共同撫養約23名老人及22名兒童。

報導指出，2025年中國人口出生率為千分之5.63，創下中國有統計以來的最低紀錄，總人口因此較2024年減少339萬人。另一方面，1962至1975年出生高峰的龐大人口正逐年跨過60歲，到2025年中國60歲及以上人口已多達3.23億人，占總人口的23%，幾近1/4。

為因應人口老化及衍生的養老金壓力，中國2025年1月1日起實施「漸進式延遲退休改革」，計畫用15年時間將男性職工法定退休年齡逐步延至63歲，女性則逐步延至職工55歲及幹部58歲，是中國1950年代確定職工法定退休年齡之後70多年來首度調整。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保認為，中國社會「既要養老、又要養小」是常態，因此要把就業放在首位，因為沒有就業就沒有撫養能力。而「家庭規模縮小」也是常態，這使得養老育幼的代際支持減弱，傳統家庭抵禦風險的方式受到挑戰。

姜全保說，因應之道應是把過去由家庭默默承擔的「隱形福利供給」，逐步轉化為「可預期、可獲得」的「社會化保障」，從傳統福利政策的以個人為單位，轉向以家庭為單位。