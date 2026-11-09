快訊

9度性侵國小男童還生子！女老師不滿被判17年半 上訴現身高院開庭

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

黃仁勳認外遇！彭博：輝達曾問是否切斷黃樂公司生意 美政府回3個字

聽新聞
0:00 / 0:00

影／秦始皇的兒子長這樣 陸大學利用顱面復原技術還原

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸西北大學科研團隊利用顱面復原技術，聲稱還原秦始皇的兒子的面容。圖／截自《陝視新聞》影片，並透過AI清除影片畫面上文字
大陸西北大學科研團隊利用顱面復原技術，聲稱還原秦始皇的兒子的面容。圖／截自《陝視新聞》影片，並透過AI清除影片畫面上文字

據陝西廣播電視台新聞中心微博《陝視新聞》報導，陝西西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的面容。專家推測，這名男子「大概率」是秦始皇的兒子，死於秦二世胡亥的清洗運動。

報導稱，這名男子死時約30歲，頭和四肢被肢解後置於棺內。復原圖顯示，他有著橄欖形眼睛、高挺的鼻梁，面部輪廓與《史記》中記載的秦始皇「蜂準、長目」特徵有相似之處。墓中還出土了金、銀、青銅劍等大量高等級陪葬品，進一步印證了墓主的皇室身分。

上海《澎湃新聞》指出，《史記》記載的秦代「二世誅大臣及諸公子」，只有冷冰冰一行字，卻明確說明了秦二世胡亥屠戮手足一事。

秦二世胡亥登基伊始，即發動中國歷史上罕見的宗室清洗。據《史記．李斯列傳》記載，胡亥即位後憂慮地問趙高：「大臣不服，官吏尚強，及諸公子必與我爭，為之奈何？」趙高進言，誅滅先帝舊臣，疏遠骨肉至親，並提拔貧賤者以充實親信。

胡亥採納此議，一場針對皇族的血腥肅清隨即展開。包括12名公子被「僇死咸陽市」，六名公子「戮死於杜」，10名公主亦「矺死於杜」。「矺」即「磔刑」，分裂肢體。連同此前被偽詔賜死的長子扶蘇，秦始皇子女30餘人，幾乎遭誅戮殆盡。

上海《澎湃新聞》引述考古學者看法指出，復原面容的墓主是秦始皇之子的身分判斷，只是一個假說，而非被確證的事實，「那張復原的面容，價值在於讓我們與一個秦代悲劇個體的距離變得更近，但它不應該被誤讀為一份身分鑒定書。」

上焦村墓葬群位於秦始皇陵的東南側，發現始於1976年10月。考古隊在其中七座墓內出土了人骨，為五男兩女，死亡年齡集中在20至30歲之間。

《澎湃新聞》表示，墓中遺骸的狀態遠比年齡更令人震動。一具頭骨滾落至槨外填土中，右太陽穴處卡著折斷的銅鏃；另一座墓中，頭、軀幹與四肢分開擺放。還有一具女性遺骸相對完整，但上下頜骨錯位，呈現被縊殺的跡象。

與此同時，隨葬品卻毫不含糊地指向皇室規格：金、銀、銅、鐵、陶、玉、漆器及絲綢殘跡等200餘件，其中包括一件刻有「少府」二字的銀蟾蜍飾件——「少府」是秦代中央官署，皇家專屬工坊的標記。

大陸知名考古學家袁仲一早年接受《浙江日報》受採訪時曾表示，墓葬等級和位置指向皇室近親，而遺骸的「非正常死亡」狀態則指向一場政治性的集體處決。

不過前秦始皇陵考古隊長、西北大學文化遺產學院院長段清波在其著作《秦始皇帝陵園考古研究》中，則對上焦村墓葬的「始皇子女說」提出質疑。

秦始皇 大學 微博

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

現實版尋秦記…年約30歲、頭骨插箭 疑秦始皇兒遺骸遭肢解

弱勢家庭無所適從…裝箱棄屍 悲劇何時了

鼓吹絕食升天 肯亞邪教教主餓死190童遭判200年

傳奇女飛行員失蹤89年…衛星照拍下神秘黑影 荒島解密結局出乎意料

相關新聞

神舟24號升空預備 「天宮」將迎首位外籍太空人

繼大陸神舟廿三號搭載首位香港女太空人升空後，神舟廿四號預計今年底前發射，大陸官方表示，此次載人飛行任務將有一名巴基斯坦太空人以載荷專家身分參加，大陸「天宮」太空站將迎來首位外籍太空人。

影／秦始皇的兒子長這樣 陸大學利用顱面復原技術還原

據陝西廣播電視台新聞中心微博《陝視新聞》報導，陝西西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的面容。專家推測，這名男子「大概率」是秦始皇的兒子，死於秦二世胡亥的清洗運動。

現實版尋秦記…年約30歲、頭骨插箭 疑秦始皇兒遺骸遭肢解

現實版「尋秦記」在中國真實上演；西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦始皇陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的面容。專家推測，這名男子可能是秦始皇的兒子，死時約30歲，右側顳骨裡嵌著一枚青銅箭頭，頭部和四肢在入棺前已被肢解，可能死於秦二世胡亥即位後的皇室清洗。

大連逆轉18積分差 隔21年中超奪冠 蓉城4次擦身冠軍教頭「絕望」

2026年賽季的中超在8日結束最後一輪賽事，本季中期，成都蓉城在積分榜上曾一度領先大連18分，沒想到在最後兩個月的比賽連續錯過四次「打平就奪冠」的機會，最終大連英博在絕地反攻下填平積分差，奪下本季冠軍，上演一場奇蹟驚天逆轉秀。賽後成都蓉城俱樂部發文致歉，承認「技不如人」，主教練約翰·阿洛伊西在新聞發布會坦言「非常絕望」，但尚不考慮辭職。

24歲劉熙墨首演男主 噴火戲二度灼傷毀容 網嚇壞重提Selina

中國24歲演員劉熙墨近日在雲南昆明拍攝網路電影「零時十五分」時，因非遺噴火特技戲分遭火焰灼傷，臉部出現脫皮、起水泡等傷勢，經診斷為局部二度燒傷。畫面曝光後讓網友相當心疼，不少網友想起多年前Selina任家萱和俞灝明2010年拍攝電視劇「我和春天有個約會」事故，同樣是爆破程序出錯，火舌瞬間吞噬。

南京大學花3000萬買AI監測抬頭率 挨轟：高校引入中學管理

南京大學近期因耗資逾3152萬元人民幣（約472萬美元）啟用「智慧教室系統」，監測學生到課率、抬頭率，甚至與成績掛鉤；有學生擔心人臉信息洩露，輿論亦批評不應將中學管理方式引入大學。對此，校方強調系統不採集人臉等生物數據，已停止統計學生抬頭率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。