影／秦始皇的兒子長這樣 陸大學利用顱面復原技術還原

據陝西廣播電視台新聞中心微博《陝視新聞》報導，陝西西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的面容。專家推測，這名男子「大概率」是秦始皇的兒子，死於秦二世胡亥的清洗運動。

報導稱，這名男子死時約30歲，頭和四肢被肢解後置於棺內。復原圖顯示，他有著橄欖形眼睛、高挺的鼻梁，面部輪廓與《史記》中記載的秦始皇「蜂準、長目」特徵有相似之處。墓中還出土了金、銀、青銅劍等大量高等級陪葬品，進一步印證了墓主的皇室身分。

上海《澎湃新聞》指出，《史記》記載的秦代「二世誅大臣及諸公子」，只有冷冰冰一行字，卻明確說明了秦二世胡亥屠戮手足一事。

秦二世胡亥登基伊始，即發動中國歷史上罕見的宗室清洗。據《史記．李斯列傳》記載，胡亥即位後憂慮地問趙高：「大臣不服，官吏尚強，及諸公子必與我爭，為之奈何？」趙高進言，誅滅先帝舊臣，疏遠骨肉至親，並提拔貧賤者以充實親信。

胡亥採納此議，一場針對皇族的血腥肅清隨即展開。包括12名公子被「僇死咸陽市」，六名公子「戮死於杜」，10名公主亦「矺死於杜」。「矺」即「磔刑」，分裂肢體。連同此前被偽詔賜死的長子扶蘇，秦始皇子女30餘人，幾乎遭誅戮殆盡。

上海《澎湃新聞》引述考古學者看法指出，復原面容的墓主是秦始皇之子的身分判斷，只是一個假說，而非被確證的事實，「那張復原的面容，價值在於讓我們與一個秦代悲劇個體的距離變得更近，但它不應該被誤讀為一份身分鑒定書。」

上焦村墓葬群位於秦始皇陵的東南側，發現始於1976年10月。考古隊在其中七座墓內出土了人骨，為五男兩女，死亡年齡集中在20至30歲之間。

《澎湃新聞》表示，墓中遺骸的狀態遠比年齡更令人震動。一具頭骨滾落至槨外填土中，右太陽穴處卡著折斷的銅鏃；另一座墓中，頭、軀幹與四肢分開擺放。還有一具女性遺骸相對完整，但上下頜骨錯位，呈現被縊殺的跡象。

與此同時，隨葬品卻毫不含糊地指向皇室規格：金、銀、銅、鐵、陶、玉、漆器及絲綢殘跡等200餘件，其中包括一件刻有「少府」二字的銀蟾蜍飾件——「少府」是秦代中央官署，皇家專屬工坊的標記。

大陸知名考古學家袁仲一早年接受《浙江日報》受採訪時曾表示，墓葬等級和位置指向皇室近親，而遺骸的「非正常死亡」狀態則指向一場政治性的集體處決。

不過前秦始皇陵考古隊長、西北大學文化遺產學院院長段清波在其著作《秦始皇帝陵園考古研究》中，則對上焦村墓葬的「始皇子女說」提出質疑。