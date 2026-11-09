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山西太原公寓大火 死亡人數增至14人

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
山西省太原市一棟住商混合大樓「豪生國際公寓」8日傍晚發生火災，截至今日上午，累計死亡人數已增至14人。圖／取自新華社微博
山西省太原市一棟住商混合大樓「豪生國際公寓」8日傍晚發生火災，截至今日上午，累計死亡人數已增至14人。圖／取自新華社微博

大陸山西省太原市迎澤區柳巷街道「豪生國際公寓」8日下午發生火災，當地官方當晚通報造成5人死亡。不過，據新華社今（9）日上午最新消息，死亡人數已增至14人。

新華社報導，記者從山西省相關部門獲悉，山西太原市迎澤區柳巷街道豪生國際公寓火災已致14人死亡，火災發生於8日16時59分。

據當地官方此前通報，火災於8日19時撲滅明火，20時30分搜救工作結束，共有38人送醫救治，其中5人死亡。相關部門正全力救治傷者，善後工作已全面展開，起火原因仍在調查中。

另據《上觀新聞》報導，起火大樓內有多家培訓機構，緊鄰一棟酒店。8日19時30分，記者在現場看到，起火點位於大樓靠近頂部位置，消防人員正使用高空滅火設備向起火點噴水，防止復燃，起火樓層仍不時有濃煙冒出。

一名火災目擊者表示，當時火勢很大，平台上有人呼救。另有親歷者稱，當時有人挨家挨戶敲門疏散民眾。

一名逃生者蘭先生表示，當時他在酒店房間聞到煙味，隨即拿濕毛巾摀住口鼻自救，並帶著另外6人找到有窗戶的房間，破壞紗窗後躲到窗戶外的平台，受困約40分鐘後獲救。

中國大陸今年發生多起重大火災事故，主要有：2月18日，湖北宜城煙花爆竹廠爆燃，造成12人死亡；4月25日，成都雙流民宅發生火災，造成5人死亡；6月21日，湖南瀘溪民房發生火災，造成6人死亡；7月9日，福建晉江一鞋廠發生火災，造成28人死亡；8月20日，河北秦皇島一家酒吧發生火災，造成8人死亡；9月20日，廣東順德一家紡織廠發生火災，造成8人死亡。‌

山西 火災

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據當地官方發布的訊息及新京報等媒體報導，8日下午16時59分，山西省太原市一棟住商混合大樓「豪生國際公寓」發生火災。截至晚間20時30分搜救工作結束，共有38人送醫院救治，其中5人不幸死亡，起火原因仍在調查中。

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