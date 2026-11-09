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中國愛國網民指罵歸國科學家 明報形容「蚍蜉撼大樹」

中央社／ 香港9日電

據指出，在民族主義之下，一位回歸中國的美籍科學家最近陷入輿論風波；香港明報今天刊文為這名科學家辯護，形容這些「愛國網民」是「蚍蜉撼大樹」。

根據明報的文章，這場風波的焦點人物是中國科學院外籍院士袁鈞瑛，1977年中國恢復高考，她以上海理科第一名進入復旦大學生化系就讀，1982年畢業，後來通過CUSBEA（中美生物化學聯合招生項目）赴美，1989年拿到美國哈佛大學博士學位，發現全球首個調控細胞死亡的線蟲基因。

之後，她在哈佛醫學院附屬的麻省總醫院獨立實驗室工作，2017年當選美國科學院院士。2020年，她回到中國，擔任中科院上海有機所生物與化學交叉研究中心主任，依托平台組建團隊，推進原創新藥轉化落地。

文章表示，袁鈞瑛於2020年回到中國，成為中國生化界的頂級科學家，她最近受訪時說，「我一直講我的血是中國人的血，不是說你是中國籍就是中國人，不是中國籍就不是中國人」，「我今天還是上海人」。

據說，這段影片經過各大自媒體持續轉發後，引發了一些人批評她早年背棄公派留學歸國默契，晚年回國「搶資源」；也有不少聲音主張科研無國界、人才流動是常態，不能用狹隘的民族主義觀點看問題。

文章表示，一些網民除了批評她當年滯留美國，沒有兌現歸國默契，也對其「不以國籍論中國人」的說法持保留態度。

網紅項立剛更大罵她「騙國家」、「背叛祖國」、「60多歲還有什麼科研能力嗎？現在回中國，不是擠佔了年輕人的經費？」

但文章認為，當年中國學術條件不足，中美經濟生活水平也相差甚遠，像袁鈞瑛這類先在海外完成突破再回流，是很多海外華人科學家的路徑；如果她當年回國，也不太可能取得如此學術成就。

此外，對於頂尖科學家而言，60多歲遠談不上失去科研能力。

文章表示，袁鈞瑛與王曉東、邵峰、Dixit最近共同獲得世界頂尖科學家協會獎（生命科學或醫學獎），就是一項明證。

文章又轉述中國網紅胡錫進說，袁鈞瑛當年沒有兌現歸國默契，屬於道德層面的污點，可以批評，但對她回國任職這件事，不應該做情緒化的價值判斷。

文章表示：「蚍蜉撼大樹！一些『愛國網民』過去也曾批評楊振寧、丘成桐是『回國養老』，事實證明是不值一駁的。袁鈞瑛教授迄今沒有出面回應風波，也完全沒有必要回應。」

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