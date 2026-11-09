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神舟24號升空預備 「天宮」將迎首位外籍太空人
繼大陸神舟廿三號搭載首位香港女太空人升空後，神舟廿四號預計今年底前發射，大陸官方表示，此次載人飛行任務將有一名巴基斯坦太空人以載荷專家身分參加，大陸「天宮」太空站將迎來首位外籍太空人。
新華社報導，據中國載人航天工程辦公室消息，神舟廿四號載人飛行任務將有一名巴基斯坦太空人以載荷專家身分參加，在完成短期在軌飛行後，隨神舟廿三號載人太空船返回。這是大陸載人航天工程史上首次中外太空人聯合飛行，大陸太空站將迎來首位外籍太空人到訪。
載荷專家為太空人按任務分類的其中一種，是指在太空站中進行科學與應用研究等實驗工作的科研人員。
報導指，二○二五年二月，大陸和巴基斯坦在伊斯蘭堡簽署合作協議，正式啟動巴基斯坦太空人選拔工作。經初選、複選、定選三階段評定，選拔出兩名巴基斯坦預備太空人，在大陸完成各項訓練並通過考核後，其中一人將執行載人飛行任務。
大陸每年實施兩次為期半年的載人飛行任務。今年五月廿四日神舟廿三號升空，太空人乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，其中黎家盈為首位香港太空人。此外，其中一名太空人將開展大陸首次一年以上長期駐留試驗，預計搭乘神舟廿四號返回地球。按天宮一貫「先上新乘組、太空會師交接、舊乘組撤離」模式，歷次換班兩組人員會在太空站共同工作生活約五至七日。
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