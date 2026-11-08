大陸多校持續加嚴對師生翻牆限制 稱「違法違紀毀前程」

中國正更加嚴格監管大學生使用網路的行為。在9月份哈爾濱工程大學處分20名網路「翻牆」學生後，多地大學持續警告師生不得私自翻牆看境外網站。

有在中國某大學任教的教師向記者證實，一兩個月前曾在校方發放的不得違法翻牆通知單上簽名。

共青團重慶大學委員會微信公眾號「重大青年」10月31日發文，警告網路翻牆是「違紀違法毀前程」的行為。

該篇文章舉例，一名大學生因為使用VPN翻牆軟體登錄境外網站，瀏覽「不良信息」，並截圖、錄屏後轉發宿舍微信群內，「隨即被公安機關調查並談話」。校方決定，該生被留校察看，處分期12個月，同時計入本人檔案、向用人單位反饋相關情況。也就是說，未來該生找工作都可能受影響。

文章舉出另一個例子，周姓大學老師翻牆瀏覽境外網站時，接觸到非法出版物，他將部分內容翻譯後放上個人微博，累計發布221篇，這些內容「被點擊、瀏覽次數超過5000次、轉發下載量達500次以上，情節嚴重」，當地公安機關對其刑事拘留，校方決定開除周姓老師。

文章還說，無論是為了查找學術資料，還是追劇、玩遊戲，只要未經審批私自翻牆，都是違法行為，「所有操作痕跡都會被網絡監管系統記錄」。

哈爾濱工業大學學工部官方微信公眾號「哈工大學工部」4日也轉發警告大學生翻牆是「違法高危操作」的文章，同樣透過數個案例提醒「一次一時好奇的翻牆行為，可能帶來罰款、處分、刑事案底與政審（政治審查）淘汰等終身不可逆的後果」。

包括四川傳媒學院、河南工業大學、西北大學等眾多學校和地方教育部門，於10月、11月都從微信官方帳號上發布了警告不要「僥倖翻牆」的內容。這些文章大都完全一樣或類似，包括非法翻牆的案例、列出有關常見的網路翻牆認識誤區、說明網路翻牆的危害等，顯示這波警告可能是統一的政策指導。

所謂網路翻牆，在中國是指未經國家批准，透過VPN等技術手段，繞過國家網路安全監管，非法訪問境外受限網站。實際上，許多中國年輕人基於追星的需要都會翻牆或追蹤社群平台IG帳號。

幾名年輕人告訴記者，一開始翻牆接觸到「外面的世界」時，覺得很震撼。時間久了，則會發展出自我調和的方式，一邊翻牆吸收資訊，一邊在這個「國情特殊」的國家繼續自己的生活，同時也對境外網上的各種聲音有自己的判斷。

但也有人表示，身邊的朋友因為翻牆的見聞，加上自身的經歷，開始有了「政治憂鬱」的傾向。

一名在出版界工作的中年男性說，他的工作需要吸收外部資訊、了解世界範圍內相關圈子的動態，而且他也需要在生活中透透氣。即使翻牆後的資訊有時讓他焦慮、痛苦，但他寧願如此也不願意什麼都不知道。