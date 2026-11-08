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陸短劇霸榜全球！10月海外短劇百強榜 有82部中國製

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
10月的海外短劇百強榜上，NetShort佔據63席，DramaBox佔據九席，這兩個平台背後均為中國企業。圖／取自每日經濟新聞
10月的海外短劇百強榜上，NetShort佔據63席，DramaBox佔據九席，這兩個平台背後均為中國企業。圖／取自每日經濟新聞

10月的海外短劇百強榜上，有82部的主投平台是中國大陸廠商。其中，NetShort佔據63席，DramaBox佔據9席，這兩個平台背後均為中國企業，顯示中國短劇正在霸榜全球。

每日經濟新聞引述數據報導，大陸國內已有約10家企業建立海外短劇平台，另有十餘個出海短劇App上線了AI漫劇專屬頻道。海外市場AI漫劇活躍用戶已整體突破1.5億，海外短劇付費應用前十名中，中國廠商獨佔九席。

另從下載量看，2026年1至9月，海外微短劇App下載量TOP 20榜單中，崑崙萬維旗下FreeReels登頂榜首，下載量超2.3億次；中文在線參股公司楓葉互動旗下的ReelShort第二，下載量超1.9億次；麥芽旗下NetShort躋身第三，下載量超1.8億次。

艾媒諮詢首席執行官張毅說，中國短劇的競爭優勢主要來自成熟的內容生產體系和產業資源，包括網文IP儲備、數據驅動的選題能力、工業化拍攝製作能力，以及人工與AI相結合的生產方式。此外，中國短劇還具備多平台投放能力，以及覆蓋全球近200個國家和地區的發行渠道網絡。

短劇自習室與亞馬遜雲科技聯合推出的報告顯示，2026年上半年，海外短劇應用下載量達16.67億次，較上期增長25.34%；IAP（應用內購買）淨收入達10.43億美元，較上期下降0.86%。

從下載量看，2026年上半年，印尼、印度、巴西、菲律賓和墨西哥為海外短劇應用下載量最大的五個國家，合計貢獻樣本下載量的64.74%。其中，印度和印尼合計貢獻41.76%的下載量。

從收入看，同期，美國、日本、韓國、英國和巴西為IAP淨收入最大的五個國家，合計貢獻海外樣本IAP淨收入的53.41%。其中，美國貢獻約3.78億美元，佔海外樣本的36.42%，是最大的應用內付費收入市場。

三笙萬物文化傳媒創始人王鴻方表示，公司的短劇方面業務已盈利。北美是海外短劇最重要的市場，拉美和東南亞則是重要的輔助市場。今年第三季，公司業務更多涉及中東和俄語市場。

不同市場的觀眾偏好存在明顯差異。王鴻方指出，北美觀眾傾向大女主清醒、自立自強、復仇等題材，拉美、東南亞觀眾傾向一夜暴富等題材。

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