時速385公里！大陸渝萬高鐵測試跑出新紀錄

據大陸西南鐵路資訊，重慶至萬州即將完工的高速鐵路（渝萬高鐵）在前期逐級提速聯調聯試的基礎上，本月4日進行最高測試速度等級提速試驗。黃色高速綜合檢測列車順利跑出時速385公里的試驗目標速度，代表測試達標，距離通車更近一步

據悉，渝萬高鐵是中國大陸「八縱八橫」高鐵網包（銀）海、京昆通道的重要組成部分，也是沿江高鐵通道的重要補充。線路起自重慶東站，途經南岸區、巴南區、涪陵區、豐都縣、忠縣，終至萬州北站，正線全長約254公里，設計時速350公里。全線共設重慶東、涪陵北、豐都北、忠縣、萬州北五座車站。

該項目預計2027年建成通車，屆時從重慶中心城區到渝東北地區最快通行時間將壓縮至1小時以內，極大便利沿線人民群眾出行，促進沿線經濟社會發展。

上游新聞報導，此次上線的是CRH380AJ-0203高速綜合檢測列車，因車身醒目的黃色而被稱為「黃醫生」，列車上主要配置通訊設備、傳感器、攝像頭等裝置，運行途中對高鐵沿線軌道、路基、通信信號、車輛動態、接觸網等各系統功能性能進行綜合測試，並檢測相關係統間接口、匹配關係。當天，試驗按照時速350公里至385公里進行，最終證明這條高鐵線路達到設計速度目標值。

根據相關規定，設計時速350公里的高鐵線路，在聯調聯試期間需按運營速度110%的標準進行「超限」測試，全面校驗軌道、供電、信號、通信等設備在高速工況下的安全性能、運行穩定性與系統匹配度。

但這樣速度並非最高，目前更受關注的試驗紀錄來自復興號CR450動車組，其單列最高試驗速度為每小時453公里，為全球最快，該測試於福廈高鐵等線路上完成，屬於更高速度等級列車的試驗數據。