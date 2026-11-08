觸敏感紅線？劉德華主演抗疫電影「白衣逆行者」疑撤檔

由劉德華監製兼領銜主演的抗疫題材電影「白衣逆行者」（前名《戰疫天使》、《毒冠入侵》），在11月6日原定上映前夕陷入「悄然撤檔」風波。外界熱議撤檔可能跟當前社會語境下踩中大陸官方敏感紅線有關。

據悉，「白衣逆行者」由邱禮濤執導，大陸女星楊子姍也參與演出，該片已經壓了六年，本獲期待能喚起集體記憶的主旋律巨製，最後關頭還是未能如期上映。電影以2020年武漢封城的「76個日夜」為故事背景，講述醫護人員與普通市民在疫情突襲之際攜手抗疫的過程。項目於2020年底火速開機，拍攝過程僅約一個多月即告殺青。

綜合明報、香港經濟日報等港媒報導，目前大陸兩大電影售票平台「貓眼」及「淘票票」顯示，「白衣逆行者」原定6日上映的訊息已被刪除。過去數天該片未按慣例提前開放預售門票，已引發「撤檔」猜測。影評平台「豆瓣」上，該片的上映日期被改為2027年。

片方10月17日在官方微博發布定檔預告稱，「76 天，一千萬人，生死一線。用一部電影，向過去好好告別，珍惜當下」，宣布11月6日在中國大陸上映，但官方微博自上月19日起即未再更新。

這部電影一直未能上映也引發網民熱議，綜合梳理原因可能有以下幾點：

一、「集體創傷」與網民的反彈情緒，對許多大陸民眾來說，三年的嚴格防疫、封控、核酸檢測及種種生離死別，是尚未平復的心理創傷；

二、觸及到敘事轉變與歷史評價的敏感「紅線」，任何涉及疫情起因、初期應對、資訊傳播或封控影響的影視表達，都極易觸及敏感的神經；

三、該電影錯過了主旋律電影的時機窗口，加上年輕觀眾對於主旋律電影已經審美疲勞。