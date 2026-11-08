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陸國家統計局新增國情國力普查司等部門 顯示關注重點轉變

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家統計局內設機構近期調整，新增加國情國力普查司、生態環境和能源統計司等部門。圖／取自每日經濟新聞
大陸國家統計局內設機構近期調整，新增加國情國力普查司、生態環境和能源統計司等部門。圖／取自每日經濟新聞

大陸國家統計局內設機構近期調整，新增加國情國力普查司、生態環境和能源統計司、投資統計司、服務業和消費統計司、人口和民生統計司。顯示陸方統計重點正在轉變，從傳統工業、投資、商品零售，轉向服務消費、民生、能源碳排放、普查數據質量與數智化統計。

中國機構編制網近日公布「國家統計局職能配置、內設機構和人員編制規定」方案明確，國家統計局是國務院直屬機構，為副部級。

在新設單位後，此前的能源統計司、固定資產投資統計司、貿易外經統計司、人口和就業統計司、住戶調查司不再保留。

新增設的機構上各有負責相關事項：國情國力普查司負責訂重大國情國力普查計劃、方案，組織實施全國人口、經濟、農業等重大國情國力普查和全國1%人口抽樣調查；

生態環境和能源統計司負責組織實施能源、碳排放等統計調查，收集、審核、匯總、整理和提供有關統計數據；

投資統計司負責組織實施固定資產投資、知識產權產品投資和建築業、房地產業等統計調查，收集、審核、匯總、整理和提供有關統計數據；

服務業和消費統計司負責組織實施服務業和消費市場等統計調查，收集、審核、匯總、整理和提供有關統計數據；

人口和民生統計司負責組織實施人口、勞動力、工資、居民收支、農民工情況等統計調查，收集、審核、匯總、整理和提供有關統計數據。

新方案也在職能轉變上提出具體要求：

一、要完善全流程統計數據質量管控機制，壓實各級統計機構對統計數據的審核責任；

二、要加強新經濟新領域納統覆蓋，完善有利於全國統一大市場建設的統計制度；

三、以數智化轉型為引領，變革統計調查方式，構建現代統計調查方法制度。

國務院 能源 消費

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