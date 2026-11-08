中國社科大新設「冷門絕學學院」 到底在研究什麼？

中國社會科學院大學（簡稱「中國社科大」）「冷門絕學學院」成立儀式暨全國冷門絕學聯盟啟動大會6日在北京舉行，為中國首個「冷門絕學學院」。中國社會科學院副院長趙芮表示，中國社會科學院大學成立冷門絕學學院、倡議啟動全國冷門絕學聯盟，是中國社會科學院立足中華文明永續傳承大局，深入貫徹習近平文化思想，落實文化強國戰略部署的標誌性舉措。

趙芮強調，作為中國冷門絕學研究的學術策源地與戰略引領者，中國社會科學院始終以守護中華文脈、夯實文明根基為使命，奮力推動冷門絕學研究服務文明探源、邊疆治理、文化安全和民族工作大局。中國社會科學院大學肩負院黨組賦予的科教融合、育人為本的時代重任，必須扛起這份沈甸甸的使命擔當，高揚冷門絕學傳承創新的旗幟，守護好生生不息、綿延不絕的中華學術根脈。

2018年，大陸國家社科基金正式設立「冷門絕學」項目，象徵「冷門絕學」作為專門的學科領域得到中國官方的重視。2020—2022年國家社科基金申報公告對「冷門絕學」進行了概括性的定義：「一般認為，冷門學科主要是指一些學術關注度低、成果產出難、研究群體小的傳統人文學科領域和研究方向；絕學是冷門學科中文化價值獨特、學術門檻很高、研究難度極大、研究群體很小甚至後繼無人的瀕危學科」。

據中國社會科學院大學微信公號，中國社會科學院大學冷門絕學學院研究範圍涵蓋突厥文、西夏文、契丹文、女真文、滿文、古藏文、古彝文、八思巴文、納西東巴文、方塊壯文等10餘種民族古文字，統籌甲骨學、簡帛學、古典學等特色研究方向，設立甲骨文與簡帛文獻、北方民族古文字、西南民族古文字、中西古典文明等教研部，配套建成數智絕學實驗室，創辦《冷門絕學研究》期刊，開設本科生「鼎堂班」，構建本碩博貫通式人才培養體系。

該學院已組建起一支140餘人的師資隊伍，由8位學部委員、30多名一級教授和大陸國家級人才領銜，形成老中青梯次接續、專兼職互補協同的學術梯隊。

新京報評論稱，院名標注「冷門」，本身就是一種理性態度，目標就是把冷板凳坐熱，這些冷門絕學，事關國家文化傳承，其價值不可替代，所謂「冷門」只是輿論認知層面較為小眾。因此，這些學科不能簡單用市場規則來篩選淘汰，必須有政策扶持與保障來避免「後繼無人」。這也是世界各國對待相關學科建設的通行做法。