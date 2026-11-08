中國首成立冷門絕學學院 圖強化「中華民族共同體」意識

走在路上被風吹到眼睛痛，千萬別用力揉！中國浙江一名41歲男子日前在公園散步時突然遇到強風，眼睛隨即感到劇烈刺痛，起初男子以為只是一般沙塵跑進眼睛，沒有立即處理，僅用手揉眼睛並強忍不適。幾天後，男子眼睛刺痛不僅沒有緩解，反而出現嚴重充血、畏光及流淚等症狀。

2026-11-08 09:10