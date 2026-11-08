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中國首成立冷門絕學學院 圖強化「中華民族共同體」意識
中國成立首個「冷門絕學學院」，內容涵蓋10餘種民族古文字及古典學等，校方稱這是依據「立足鑄牢中華民族共同體意識、維護國家文化安全、搶救瀕危古文字古文獻」等戰略定位。
根據微信公眾號「中國社會科學院大學」，中國社會科學院冷門絕學學院成立儀式暨全國冷門絕學聯盟啓動大會6日在北京舉行。
據介紹，中國社會科學院大學冷門絕學學院立足鑄牢中華民族共同體意識、維護國家文化安全、搶救瀕危古文字古文獻、夯實文明自主闡釋根基的戰略定位，研究範圍覆蓋突厥文、西夏文、契丹文、女真文、滿文、古藏文、古彝文等10餘種民族古文字，統籌甲骨學、簡帛學、古典學等特色研究方向，設立甲骨文與簡帛文獻、北方民族古文字、西南民族古文字、中西古典文明等教研部，構建學士到碩博士人才培養體系。
該學院組建師資140餘名，由8名學部委員、30多名一級教授和國家級人才領銜。據介紹，冷門絕學學院為構建「中國自主知識體系、服務邊疆長治久安、提升中華文明國際話語權」提供堅實人才保障和學術支撐。
中國社會科學院副院長趙芮在大會上表示，成立冷門絕學學院、倡議啓動全國冷門絕學聯盟，是校方深入貫徹「習近平文化思想」，落實文化強國戰略部署的標誌性舉措，並稱校方奮力推動冷門絕學研究服務文明探源、邊疆治理、文化安全和民族工作大局。
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