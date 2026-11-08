快訊

NBA／詹姆斯洛杉磯住家驚傳遭闖 警方逮到一男子

兩岸觀策／綠拋「沒台獨問題」為何仍難改善兩岸關係？

雙11搶便宜小心！「電商優惠碼」藏詐騙陷阱 3招教你識破

聽新聞
0:00 / 0:00

強風吹眼以為進沙！男揉眼數天痛到就醫 竟夾出50多根黑刺

香港01／ 撰文／凌樂一
中國浙江一名41歲男子日前在公園散步時突然遇到強風，眼睛隨即感到劇烈刺痛，起初男子以為只是一般沙塵跑進眼睛，沒有立即處理，僅用手揉眼睛並強忍不適。幾天後，男子眼睛刺痛不僅沒有緩解，反而出現嚴重充血、畏光及流淚等症狀。圖／AI生成
中國浙江一名41歲男子日前在公園散步時突然遇到強風，眼睛隨即感到劇烈刺痛，起初男子以為只是一般沙塵跑進眼睛，沒有立即處理，僅用手揉眼睛並強忍不適。幾天後，男子眼睛刺痛不僅沒有緩解，反而出現嚴重充血、畏光及流淚等症狀。圖／AI生成

走在路上被風吹到眼睛痛，千萬別用力揉！中國浙江一名41歲男子日前在公園散步時突然遇到強風，眼睛隨即感到劇烈刺痛，起初男子以為只是一般沙塵跑進眼睛，沒有立即處理，僅用手揉眼睛並強忍不適。幾天後，男子眼睛刺痛不僅沒有緩解，反而出現嚴重充血、畏光及流淚等症狀。他到醫院檢查後發現，眼內竟出現大量黑色細長的「針狀異物」，角膜更被嚴重刮傷。醫師最終花費超過1小時，才從他眼中逐一夾出50多根植物黑刺，保住視力

男子瞼結膜藏滿密密麻麻黑色異物

據陸媒《瀟湘晨報》報導，當事人陳先生到浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）眼科就診，他向醫師表示：「醫生，我眼睛難受得厲害，又紅又怕光，總覺得裡面有東西在磨。」看診的李秋實醫師隨即安排陳先生接受裂隙燈檢查。結果發現他的瞼結膜嚴重充血，大量黑色細長的「針狀異物」深深嵌入眼瞼邊緣及結膜皺褶處。

由於異物分布範圍相當廣泛，且藏匿位置分散，幾乎無法用肉眼全部看清，加上陳先生事後反覆揉眼睛，導致細刺在眼球表面不斷摩擦，整片角膜上皮出現大範圍刮傷，眼球表面的保護屏障受到嚴重破壞。

醫師仔細搜尋逾1小時 夾出50多根植物黑刺

李醫師詳細詢問事發經過，陳先生才回想起日前在公園散步時，曾被迎面吹來的強風吹到眼睛。醫師推測，這些細小的針狀異物很可能是強風吹落的植物葉片毛刺，或是果實表面的保護性硬毛。

在為陳先生進行眼部表面麻醉後，李醫師利用眼科專用顯微器械，針對眼瞼邊緣、上下瞼結膜及結膜穹窿等深處，展開地毯式搜尋。醫療團隊最終花費超過1小時，成功從陳先生眼中夾出50多根黑色針狀異物。陳先生回診後，眼睛紅腫及異物感已消退，受損的角膜上皮正逐漸癒合，沒有對視力造成永久性傷害。

延伸閱讀：

美19歲女戴隱形眼鏡洗澡致右眼失明　角膜遭寄生蟲入侵潰瘍結疤

女子感冒自行吃藥　眼睛突長「樹枝狀物」劇痛　求醫確診這病險盲

文章授權轉載自《香港01》

眼睛 異物 視力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1歲童狂吞26顆「磁吸五子棋」！急送醫照X光 驚見腹部密集白點

女貓奴遭愛貓猛蹬腹部、深夜痛醒送醫 揭黃體囊腫破裂積血1000ml

罹癌剩3個月壽命…男撿到455萬現金爽花逾半 8個月後還活著下場慘了

王楚欽復出首戰輸19歲隊友 黑臉、扭頭被批沒風度

相關新聞

深圳APEC峰會前中美對話現分歧 學者預期川習三會難有大突破

在即將到來的深圳APEC中，美國總統川普與大陸國家主席習近平可望展開今年度的「川習三會」，但會前中美兩國經貿高層在會晤前舉行視訊通話，學者分析認為，高層對話現分歧，川習三會或難有重大突破。

強風吹眼以為進沙！男揉眼數天痛到就醫 竟夾出50多根黑刺

走在路上被風吹到眼睛痛，千萬別用力揉！中國浙江一名41歲男子日前在公園散步時突然遇到強風，眼睛隨即感到劇烈刺痛，起初男子以為只是一般沙塵跑進眼睛，沒有立即處理，僅用手揉眼睛並強忍不適。幾天後，男子眼睛刺痛不僅沒有緩解，反而出現嚴重充血、畏光及流淚等症狀。

洗澡像在當兵！人妻訂9條浴室規矩掀熱議 4招解決搶廁所問題

一大早趕著出門上班、保養化妝，另一半卻坐在馬桶上滑手機半小時不出來；剛洗完澡浴室內水氣瀰漫，家人又急著開門衝進來上廁所，確實令人困擾，到底該如何化解早晨浴室塞車問題？

美國選後台灣研討會接連登場 環時譏：當棋子入戲太深

美國期中選舉落幕，由美國民主黨獲勝。台灣密切關注選舉結果會如何影響美國對台政策後續，對此，大陸官媒環球時報發表社評表示，民進黨急往新國會鑽，試圖左右串連、密集押寶的行為極其危險，改變不了當棋子的命運，並譏諷民進黨當局是「當棋子入戲太深」。

我駐巴紐代表處關閉 美國務院：北京又恫嚇台灣

巴布亞紐幾內亞以「一個中國政策」為由，要求關閉我駐巴紐代表處並停止運作，又要求我駐處人員限期離境，我國前日宣布主動關閉代表處。美國國務院美東時間六日表達關切，指這是北京對台灣和台灣在世界上的支持者「又一次的恫嚇行動」。

人行連兩年增持黃金！10月加碼83萬英兩 外匯存底規模增0.14%

10月國際金價大跌6.7%，大陸加碼買進黃金。中國人民銀行昨（7）日公布， 10月底黃金儲備7,830萬英兩，較9月底增加83萬英兩。這是人行連續第24個月增持黃金，單月增持量為2024年11月重啟購金以來最高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。