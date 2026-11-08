強風吹眼以為進沙！男揉眼數天痛到就醫 竟夾出50多根黑刺

走在路上被風吹到眼睛痛，千萬別用力揉！中國浙江一名41歲男子日前在公園散步時突然遇到強風，眼睛隨即感到劇烈刺痛，起初男子以為只是一般沙塵跑進眼睛，沒有立即處理，僅用手揉眼睛並強忍不適。幾天後，男子眼睛刺痛不僅沒有緩解，反而出現嚴重充血、畏光及流淚等症狀。他到醫院檢查後發現，眼內竟出現大量黑色細長的「針狀異物」，角膜更被嚴重刮傷。醫師最終花費超過1小時，才從他眼中逐一夾出50多根植物黑刺，保住視力。

男子瞼結膜藏滿密密麻麻黑色異物

據陸媒《瀟湘晨報》報導，當事人陳先生到浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）眼科就診，他向醫師表示：「醫生，我眼睛難受得厲害，又紅又怕光，總覺得裡面有東西在磨。」看診的李秋實醫師隨即安排陳先生接受裂隙燈檢查。結果發現他的瞼結膜嚴重充血，大量黑色細長的「針狀異物」深深嵌入眼瞼邊緣及結膜皺褶處。

由於異物分布範圍相當廣泛，且藏匿位置分散，幾乎無法用肉眼全部看清，加上陳先生事後反覆揉眼睛，導致細刺在眼球表面不斷摩擦，整片角膜上皮出現大範圍刮傷，眼球表面的保護屏障受到嚴重破壞。

醫師仔細搜尋逾1小時 夾出50多根植物黑刺

李醫師詳細詢問事發經過，陳先生才回想起日前在公園散步時，曾被迎面吹來的強風吹到眼睛。醫師推測，這些細小的針狀異物很可能是強風吹落的植物葉片毛刺，或是果實表面的保護性硬毛。

在為陳先生進行眼部表面麻醉後，李醫師利用眼科專用顯微器械，針對眼瞼邊緣、上下瞼結膜及結膜穹窿等深處，展開地毯式搜尋。醫療團隊最終花費超過1小時，成功從陳先生眼中夾出50多根黑色針狀異物。陳先生回診後，眼睛紅腫及異物感已消退，受損的角膜上皮正逐漸癒合，沒有對視力造成永久性傷害。

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文章授權轉載自《香港01》