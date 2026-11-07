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陸整頓AI微短劇 避免擦邊拜金、也不要「只改人名但劇情重覆」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸AI短劇蓬勃發展，改變了不少手機使用者的觀影收視習慣。圖／截自紅果短劇網站
大陸AI短劇蓬勃發展，改變了不少手機使用者的觀影收視習慣。圖／截自紅果短劇網站

大陸微短劇成為近期不少人手機裡的心頭好，但大陸國家廣電總局將進行新一輪治理整頓。大陸官媒指，針對AI微短劇質量良莠不齊、AI技術助長低俗不良內容反彈等問題，該局近日部署開展新一輪「微短劇低俗化同質化專項治理工作」，治理為期2個月，自11月1日起至12月底。

新華社6日晚間報導，新一輪專項治理聚焦2方面突出問題。內容創作方面，深化治理兒童類不良、軟色情擦邊、極端對立、拜金主義、嚴重違背家庭倫理道德等低俗不良內容；治理未按要求備案稽核的特殊題材內容；治理「盜臉、偷聲」問題，規範AI微短劇創作。

另外是傳播推廣方面，將治理「片名、宣推素材、彈幕評論、引流片段中的低俗內容」；還會治理「同一劇集通過更換片名或主角姓名等方式，改頭換面、反覆播出」；另外，會治理首頁、首屏、首推和重點榜單推荐同質化問題，提升演算法推荐內容的多樣性。

報導引述該局有關負責人表示，新一輪專項治理聚焦AI技術助長低俗化同質化問題，進一步壓實平台機構主體責任，規範平台及帳號營運，推動行業生態持續淨化。

另外，該負責人指，在加強規範管理同時，該局也將深入實施「微短劇精品創作傳播計畫」，通過資金扶持、創作引導、文藝評論、組織傳播等工作機制，不斷提升微短劇的文化內涵、藝術品質和社會價值，以優秀作品持續湧現帶動行業生態持續向好。

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