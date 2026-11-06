陸廣電總局整頓AI微短劇 為期兩個月

大陸廣電總局宣布，自11月1日起至12月底，開展為期兩個月的微短劇專項治理，重點整治AI低俗內容、同質化推薦等。

新華社報導，大陸廣電總局新一輪專項治理聚焦兩個方面的突出問題，內容創作方面，深化治理兒童類不良、軟色情擦邊、極端對立、拜金主義、嚴重違背家庭倫理道德等低俗不良內容；治理未按要求備案審核的特殊題材內容；治理「盜臉」、「偷聲」問題，規範AI微短劇創作。

傳播推廣方面，治理片名、宣推素材、彈幕評論、引流片段中的低俗內容；治理同一劇集通過更換片名或主角姓名等方式，改頭換面、反復播出；治理首頁首屏首推和重點榜單推薦同質化問題，提升演算法推薦內容的多樣性。

大陸廣電總局在鞏固前期微短劇低俗有害和侵權盜版專項治理成效的基礎上，針對AI微短劇質量良莠不齊、AI技術助長低俗不良內容反彈等問題，部署開展新一輪微短劇低俗化同質化專項治理工作，治理為期兩個月，自11月1日起至12月底。

大陸廣電總局表示，今年以來，透過開展微短劇低俗有害內容和侵權盜版專項治理，累計下架違規微短劇7.5萬部，處置違規帳號1,500餘個，行業生態發生積極變化，一批群眾反映集中的突出問題得到有效整治，為深化治理打下良好基礎。新一輪專項治理聚焦AI技術助長低俗化同質化問題，進一步壓實平台機構主體責任，規範平台及帳號運營，推動行業生態持續淨化。

在加強規範管理的同時，廣電總局深入實施「微短劇精品創作傳播計畫」，通過資金扶持、創作引導、文藝評論、組織傳播等工作機制，不斷提升微短劇的文化內涵、藝術品質和社會價值，以優秀作品持續湧現帶動行業生態持續向好。