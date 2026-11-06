整治AI冒充公眾人物帶貨 中國處置近4000個帳號

上海市浦東新區文學藝術界聯合會近日選舉產生新一屆主席團，上海電影（集團）有限公司二級演員唐嫣則當選浦東文聯副主席，消息傳出後隨即霸榜熱搜，網民紛紛熱議她解鎖的新身分。有分析解讀，這個新身分使唐嫣正式成為體制內文藝治理體系中的關鍵一環，主流官媒點名公布其任職信息更代表對她的肯定，意味著「汪小姐衝破花瓶標籤」，在含金量和氣勢上都壓了老友胡歌一頭。

2026-11-06 14:25