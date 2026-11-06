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整治AI冒充公眾人物帶貨 中國處置近4000個帳號

中央社／ 台北6日電

中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）今天宣布從嚴查處利用人工智慧（AI）技術假冒仿冒公眾人物問題，近日處置近4000個帳號。中國知名演員吳越日前發文怒斥偽冒她形象聲音帶貨的影音號也在這波處置名單中。

在歷史劇「大明風華」中飾演太子妃的吳越10月18日發文怒斥，影音號「花姐美膚日記」利用AI技術偽造她的形象、聲音直播帶貨。

「花姐美膚日記」以標註「含AI生成內容」的手法，發布「明星同款、吳越推薦」的護膚品帶貨影音。吳越發聲批評後，這個影音號被平台永久封禁。

中國網信辦今天在官網表示，針對利用AI技術假冒仿冒知名公眾人物虛假帶貨、吸粉引流、誤導網民等問題，網信部門近日督促網站平台深入集中整治，從嚴查處，累計清理違法違規訊息超過4.7萬條，處置帳號3961個。

網信辦整理列出4種典型案例類型，包括未經授權假冒仿冒公眾人物帶貨；濫用公眾人物形象炮製謠言訊息；假冒公眾人物誘導用戶關注；製作低俗內容惡搞公眾人物。

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