中國前3季結婚464萬對年減近一成 創2008年來同期新低

中國前3季結婚登記464萬8000對，比去年同期減少50萬4000對，年減9.78%。創2008年有季度統計以來同期最低紀錄。

據中國民政部網站4日公布的數據顯示，今年前3季，全國結婚登記464萬8000對，離婚登記208萬2000對。其中，結婚登記比去年同期減少50萬4000對，年減9.78%。離婚登記則較去年同期增加5000對。

分單季看，今年第1至第3季結婚登記量較去年同期降幅分別為6.2%、8.7%和14.9%，第3季跌幅明顯擴大。

據中國媒體第一財經報導，中國近年大力提倡適齡婚育，2025年5月10日起新修訂的「婚姻登記條例」實施，取消婚姻登記地域限制，不少城市與景區打造「領證新地標」，旅遊即可就地登記結婚。

中國民政部新聞發言人李婉麗表示，截至10月30日，全中國累計辦理婚姻登記「全國通辦」101.4萬對。

此外，還有多地推出獎勵結婚措施。例如廣東東莞常平鎮蘇坑村近期舉行婚嫁生育補貼發放儀式，現場向2孩、3孩家庭發放生育獎勵共人民幣14萬元（約新台幣69萬元）；浙江杭州、寧波等多地向新婚夫婦發放結婚消費券。

還有一些地方對新人給予住房支持，湖北省黃石市對領結婚證1年內、透過特定平台購買新房者，給予每間4萬元的購房補貼；四川南充市對首次結婚登記的夫妻，按貸款額度的1%提供一次性個人住房消費貸款財政貼息，最高貸款額度為20萬元。