陸男面試考上公務員…走出考場「跪地求婚」登熱搜！網：普通人不配？

近日大陸社交平台新浪微博熱門話題出現1則引發廣泛共鳴的詞條，【#上岸第一件先娶意中人#】。短片顯示，1名年輕男子在參加完公務員或事業單位編制面試後，一走出考場，便手持頭紗與戒指向守候在門外的女友單膝下跪求婚。

這股熱潮迅速將流傳數年的流行語「上岸第一劍，先斬意中人」徹底倒轉，引發數千萬次點擊。這場在考場門口上演的集體深情背後，亦引發大陸社會學者與輿論對「體制內身份」（即俗稱的公職「鐵飯碗」）何時演變成當代年輕人成家立室門檻的深層反思。

在廣為流傳的1段影片中，1名應試男生走出考場大門，在場外等候的女友焦急詢問面試發揮與成績，男生並未立即作答，而是從背包中拿出早已備好的頭紗戴在女友頭上，並掏出戒指跪地求婚。他向鏡頭表示，在公務員考試中，筆試與面試成績均為第1名，是自己人生的「第1份答卷」，而向相濡以沫的伴侶求婚則是「第2份答卷」。

「上岸第一劍，先斬意中人」1詞約於2022年前後在大陸互聯網興起，意指部份大陸青年在考取研究所、公務員等體制內穩定崗位後，因社會地位與預期流動改變，馬上選擇與陪伴自己走過考試低谷期的伴侶分手。

時隔數年，動詞由冷酷的「斬」轉變為浪漫的「娶」，戲劇性的反差促成了病毒式傳播。根據大陸《澎湃新聞》報道，復旦大學社會學系副教授沈奕斐在《新周刊》採訪時曾直言，當前大陸青年親密關係中的籌碼正隨整體經濟與就業環境發生巨大轉變：「1份穩定的體制內工作的籌碼是非常重的，人們已經很難為了愛情去放棄這樣1份工作。」

根據國家公務員局官方考錄專題公告，2026年度中央機關及其直屬機構公務員考試（國考）共有多達371.8萬人通過資格審查，而全國計劃錄用總人數僅為3.81萬人，平均報考錄取比例攀升至約98比1。

在此背景下，網友對短片中最觸動的細節，在於當事人透露戒指與頭紗「在備考最艱難時就已買好」，代表在命運未知前就已許下承諾。但同時，社交平台上亦湧現另一種理性聲音：「難道不上岸、考不上體制內，普通人就不配談婚論嫁？」評論認為，原本屬於人倫常態的「逆境相扶」，如今卻需要藉由考取公職的「上岸」光環來鍍金表彰，恰恰折射出當代青年在就業不確定性下，將婚姻安全感完全寄託於體制編制的群體焦慮。

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文章授權轉載自《香港01》