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6機器人便利店打工 200萬人網上看

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
上海徐匯一家便利店進駐六台來上班的具身智慧機器人，受到二百萬人關注。圖／取自紅星新聞
上海徐匯一家便利店進駐六台來上班的具身智慧機器人，受到二百萬人關注。圖／取自紅星新聞

上海徐匯一家便利店進駐六台來上班的具身智慧機器人，全網超過二百萬人圍觀它們上班。最終，四台機器人成功「轉正」（考核通過成為正職），一台工作積極性不高，另一台偏離崗位。

香港經濟日報五日報導，六個智元精靈Ｇ2機器人化身便利店「試用期員工」，開啟廿四小時不間斷「轉正」考核，迎戰四大班次考驗：午間高峰試崗、晚高峰抗壓考驗、深夜獨立值守、清晨早餐衝刺。

在廿四小時的考核期間，機器人共完成一千七百三十次任務，其中，接待顧客六八三人，商品取送三六九單，咖啡製造一四七杯，熱食出品一二六份，巡檢補貨二七七次，桌面清理一二八次。最終有四位員工順利「轉正」，二位暫未轉正。

轉正員工共四位：智慧迎賓名叫「阿豪」，全場景顧客服務評分第一，全程主動迎賓、積極營業，用穩定的態度拿下最高評價；接待取貨名叫「火寶」，接單積極、響應快，遇到訂單激增、客人臨時取消等突發情況沒有停擺，堅持在崗處理，抗壓過關。

另外有位咖啡師叫「咖少」，溫柔治癒的門店咖啡擔當，做咖啡有條不紊，圈粉多位女性顧客，出品的熱美式飽受好評。還有熱食主理人取名「叮醬」，元氣值拉滿，自帶活力感染力，行動穩妥，綜合表現達標。

最後，待觀察、暫未轉正的共二位，其一是巡檢補貨「倦王」，本次考核存在感偏低，在崗狀態偏摸魚，巡檢補貨主動性不足，後續需重點打磨在崗積極性；另一位是環境清潔「冷姐」，在深夜值守時，垃圾箱已滿的情況下，脫離既定路線跑出店外、偏離崗位，崗位穩定性不達標，本次暫不轉正，需重新調校崗位規則。

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