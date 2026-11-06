陸「十五五」時期 將新建1.5萬公里鐵路

中國國家發改委基礎設施發展司司長夏鑫四日在北京表示，「十五五」時期，中國將新建約一點五萬公里鐵路，其中包括約一萬公里高速鐵路，基本實現鐵路現代化目標。

中新社報導，大陸國家發改委四日召開新聞發布會，夏鑫在會上介紹了鐵路、公路、水運、民航各運輸方式在「十五五」時期（二○二六─二○三○）的發展方向和重點。

鐵路方面，大陸將加快構建時速四百公里高鐵建造運營成套技術和標準體系，穩步推進商業化運營。構建專業化鐵路貨運網絡，優化全國鐵路物流基地功能布局，擴大集裝箱班列開行範圍，穩妥推動時速二百公里鐵路按需開行貨物列車，「十五五」時期力爭新增二點二億噸貨運量。

公路方面，將貫通國家公路網，加快建設沿江高速公路、都市圈環線等待貫通路段，推動連霍、沈海、京港澳等高速公路擴能增智，因地制宜合理把控地方高速公路的建設規模和節奏，推進農村公路高質量發展。

水運方面，「十五五」時期，中國將新建約二千五百公里的國家高等級航道，一百餘個萬噸級及以上自動化碼頭泊位，基本建成現代化水運體系。

民航方面，中國將新建一些民用運輸機場，行業安全水平、服務能力、基礎設施要邁向國際一流。建成呼和浩特、廈門、大連新機場，建設廣州、南通新機場，推進三亞等新機場的前期工作，實施一批樞紐機場改擴建，建設一批邊境地區機場。