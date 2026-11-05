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陸媒揭「偷拍黑產」 估全大陸約14萬名女性受害、且各省都有

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
據舉報人周寧河統計，全中國大陸34個省級行政區均有偷拍案例，偷拍女性約14萬人，其中甚至包括小學生。圖／取自金羊網
據舉報人周寧河統計，全中國大陸34個省級行政區均有偷拍案例，偷拍女性約14萬人，其中甚至包括小學生。圖／取自金羊網

據陸媒大象新聞報導，過去1年多，舉報人周寧河在社群平台上整理偷拍線索、協助報警。截至目前，根據他提供的線索被警方偵破的偷拍案件已有18起，其中2起案件涉及未成年人偷拍。據他個人統計，全大陸34個省級行政區均有偷拍案例，偷拍女性約14萬人，其中甚至包括小學生。

大象新聞調查，1條從設備銷售、安裝投放到傳播變現，甚至涉及未成年人偷拍的完整黑色產業鏈，也逐漸浮出水面。

周寧河第1次意識到偷拍影片的可怕是在2022年。此前，他一直將這類影片視為「網路演繹」，直到看到一段他曾去過的福州某水上樂園淋浴間的偷拍影片，他才發現偷拍距離現實竟如此近。

那時起，曾從事稽查工作的周寧河，開始嘗試透過影片中的環境線索、確定具體地點後再提交給警方。據他觀察，飯店偷拍集中在大學城附近的中低端民宿和小型連鎖飯店；廁所偷拍則根據場所售價不同， 「愈高端的商場，偷拍者愈興奮。酒吧廁所也是最高危險場景，女性飲酒後警惕性下降，而酒吧廁所通常燈光充足，方便作案。」

對於受害女性數量，周寧河曾採用按1部飯店偷拍影片對應2名受害者、廁所偷拍影片平均每100至150MB對應1名受害者的方式進行估算，預估目前僅他硬碟裡被偷拍到清晰影像的，保守估計至少20至30萬人，去掉重覆，估達14萬人。

據他個人確定拍攝地點後的結論，大陸全國34個省級行政區全部有偷拍案例，地級市覆蓋率超過一半。

如此海量的影片，究竟是什麼人在偷拍？周寧河表示，偷拍的人並非全部是印象中的「猥瑣男」，偷拍者也有一些是女性，甚至有的是夫妻一起，職業上不乏精英、高知人群、公司高管。「單純為了慾望去偷拍，這種行為其實並不長久。能夠最終從偷拍中獲利，才是持續行動的動機。」

報導指，如今大陸偷拍黑產的運作已高度流程化，拍攝者流竄於飯店、廁所等場所安裝偷拍設備、拍攝隱私影片並售賣；收購者將偷拍內容透過免費或低價群組引流，引導用戶付費觀看偷拍直播，或將影片剪輯後分銷至色情網站。過程中，偷拍者和收購者往往互不相識，給後續司法取證和定罪加大難度。另外，未成年人偷拍影片的價格，會是成年女性的5到10倍。

今年5月，正當周寧河考慮是否結束「反偷拍」生涯、正常求職就業時，1段在小學校園內廁所安裝固定攝影機偷拍女生的影片赫然出現。拍攝時間顯示這些偷拍持續約半年，涉及上百個未成年女孩，「上百名小學生如廁的影片在網路上傳播，這徹底擊穿了我的心理閾值，所以再次全心投入深挖線索」，周寧河說，他前後折騰了十來天，最終在1名老師發的新生入學合照裡，才確定了該校為湖南永州市某小學，隨後他將證據提交給警方。

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