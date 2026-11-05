死了一名副教授之後 媒體揭中國大學教師面臨經費與作假壓力

中國一名副教授日前去世並留下絕筆信，信中質疑校方逼老師必須完成「橫向科研經費」任務，致使老師必須自籌資金、做假等。媒體揭露這類現象普遍，一些老師為通過考核還「貸款上班」。

微信公眾號「學術痴」3日發布消息，指54歲的延安大學魯迅藝術學院副教授白保國因不堪壓力投湖自盡，留下的絕筆信揭露了相關制度性問題。這篇文章當天晚上被刪，但相關消息引發關注。

4日深夜，陝西省教育廳官方微信公號發布情況通報，表示針對網路關注的相關問題，已成立聯合調查組，將依法依規處理。

在這封網傳的絕筆信中，學校的考核制度設置了「橫向科研經費」到帳額度、論文發表數量等硬性目標。實際執行中，絕大部分教師必須先自籌資金，由合作公司轉帳至學校，再藉著不實的發票向學校申請資金流回個人。

按照信件所述，去年9月，校方告知白保國因連續兩個聘期未完成考核任務，將面臨降級、轉聘處理，並要求限期整改。他說，如果自己出資人民幣15萬元（約新台幣72萬元）辦理橫向項目、再出資5萬元發表論文，便可能達到整改要求。不過，一旦操作，他便會構成學術不端，有面臨追責的風險，內心矛盾後「只能以死證明自己的清白」。

向來關注中國學術圈的微信公眾號「知識分子」今天發文表示，該校一名教師證實信件內容反映的問題真實存在，有的同事為了達到考核和晉升要求，自己拿出70萬甚至150萬元的「橫向科研經費」，「充錢上班」。

所謂「橫向經費」，來源通常是企業和社會機構。而「縱向經費」，是指國家和地方資助、開放申請的科研經費。這篇文章說，在中國的大學中，硬性要求教師橫向科研經費到帳的，並不罕見。

「中國社會科學報」8月曾對此現象刊文指出，近年來，一些高等學校在辦學評估和考核中不斷提高橫向經費的量化權重，簡單以到帳資金規模衡量科研實績，忽視不同學科、不同類型院校之間的資源稟賦差異，由此催生出一種被稱為「貸款上班」的灰色操作——部分教師自籌墊資，與企業簽訂無實質研究內容的虛假合作協議，經費入帳後，再透過票據報銷等方式回籠自有資金，只為完成校內硬性考核指標。

該報還面向全國高校一線教師發放專項調查問卷，回收有效樣本117份。82.05%的受訪者明確知曉「貸款上班」的運作邏輯；談及校內這一現象的普遍程度，受訪者中17.95%認為「非常普遍」，37.61%認為「比較普遍」，33.33%表示「偶爾存在」。