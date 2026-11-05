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泰航客機駕駛艙玻璃破裂 空中盤旋放油折返上海浦東機場

香港01／ 撰文：林芷瑩
泰國航空客機，非當事班機。聯合報系資料照
泰國航空客機，非當事班機。聯合報系資料照

11月4日，原定由上海浦東國際機場飛往曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）的泰國航空TG663航班，因駕駛艙玻璃破裂需緊急折返。

泰國航空（Thai Airways）已安排受影響旅客入住酒店，並提供更改機票及聯程後續保障，旅客可依實際情況提出賠償訴求。

航班動態追蹤「飛常準」App顯示，TG663航班11月4日上午8時43分在上海浦東國際機場起飛，原定當日11時55分抵達曼谷素萬那普國際機場，但上午10時17分返航至上海浦東機場，並於下午2時11分宣布航班取消。據悉，該航班機型為波音787-9寬體機，機齡9年。

《極目新聞》報導，有乘坐該航班的旅客表示，飛機起飛約半小時後，機長廣播宣布因機械故障需要折返上海。航班落地後，部分旅客選擇改乘當日其他赴泰國的航班，其餘旅客則由航空公司統一安排至酒店等候安排。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國航空介紹，機師發現駕駛艙左邊玻璃破裂，經空中盤旋及放油後折返上海浦東機場，所有乘客及機組人員安全。

泰國航空上海服務熱線客服人員證實，TG663航班因駕駛艙玻璃破裂需折返，客機正在維修，恢復時間視維修進度而定。

客服人員稱，泰國航空已安排受影響旅客入住酒店，旅客可改乘最早的後續航班，或等待原機完成維修後再出發。若旅客有聯程航段，泰國航空會負責處理。旅客可根據自身情況提出訴求，泰國航空將按實際情況處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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