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吃1盤豬腳險送命！女子急性胰臟炎85kg瘦剩44kg 醫解析病理反應

香港01／ 撰文：雷思麗
河南洛陽1名患有高脂血症的女子，日前進食1碟油膩豬腳（或稱豬手、豬腳）後，隨即引發急性重症胰臟炎，出現劇烈腹痛，需緊急送往醫院搶救，其後入住深切治療部（ICU）留醫。圖／AI生成
河南洛陽1名患有高脂血症的女子，日前進食1碟油膩豬腳（或稱豬手、豬腳）後，隨即引發急性重症胰臟炎，出現劇烈腹痛，需緊急送往醫院搶救，其後入住深切治療部（ICU）留醫。圖／AI生成

進食高脂肪食物隨時誘發致命健康危機。河南洛陽1名患有高脂血症的女子，日前進食1碟油膩豬腳（或稱豬手、豬腳）後，隨即引發急性重症胰臟炎，出現劇烈腹痛，需緊急送往醫院搶救，其後入住深切治療部（ICU）留醫。這場大病對其身體造成極大傷害，女子的體重由原本85公斤（170市斤）劇減至44公斤（88市斤），短短時間內暴瘦41公斤（82市斤），體重幾近腰斬。個案在網上引起廣泛關注，專科醫生拆解高脂飲食如何觸發「胰臟自我消化」的連鎖病理反應。

吃1碟豬腳劇烈腹痛送院 入ICU體重腰斬僅剩44公斤

綜合《陝視新聞》及《長江雲新聞》等內地媒體報道，該名女患者本身患有高脂血症病史，當日進食1盤肥膩的豬腳後腹部劇痛，隨即被送院搶救，其後入住深切治療部留醫。經救治後，女子終於脫離危險期，但嚴重胰臟炎對其身體造成極大傷害，康復期間其體重由原先的85公斤急跌至僅剩44公斤。

家常菜變催命符？高血脂患者如「超載機器再踩油門」

面對家常菜引發重症的疑惑，南昌大學第二附屬醫院消化科主治醫生黃紫慶解釋，胰臟是人體分泌消化酵素、負責代謝脂肪的核心器官。人體攝入的油脂，倚賴胰臟分泌脂肪酶進行分解，若患者本身已患有高血脂，其血液已堆積大量富含三酸甘油酯的脂蛋白顆粒，生理機能猶如處於極限超負荷運轉的機器，若再突然暴飲暴食，或者短時間內攝入高油脂食物，等同向失控的引擎猛踩油門，恐致車毀人亡。

三酸甘油酯超標如何觸發「自我消化」？

醫學機制顯示，當胰臟超負荷運轉代謝超標的三酸甘油酯時，分解過程會大量釋放游離脂肪酸，該類物質會直接對胰臟腺泡細胞產生毒性損傷。與此同時，血液內乳糜微粒急增會導致血液高度黏稠，堵塞胰臟微細血管網，造成胰臟組織局部嚴重缺血與缺氧。毒性破壞加上微循環障礙，最終促使胰臟消化酶在腺體內部異常提早活化，演變成胰臟「自我消化」連鎖反應，誘發急性壞死性胰臟炎。

臨床指引明確指出，人體正常三酸甘油酯水平應低於1.7mmol/L，一旦指數超越11.2mmol/L，急性胰臟炎的發病機率將呈幾何級數急升。

為何重病會暴瘦41公斤？

針對病人體重暴跌的情況，北京大學人民醫院副主任醫生陳國棟指出，急性胰臟炎患者的體重下降幅度因人而異，主要受炎症嚴重程度、禁食周期長短、靜脈營養支援程度以及是否伴隨器官併發症影響。在罹患重症胰臟炎期間，人體處於嚴重的全身性炎症反應與極高代謝狀態，高燒及大量體液流失急速掏空體內儲備。此外，發病初期為防止胰液持續分泌，病人必須嚴格執行「禁水禁食」，無法由腸胃攝取任何能量，生理機制唯有迅速分解自體儲存的脂肪與肌肉組織以維持基礎生命。若期間合併感染、多器官功能受損，體內蛋白質將出現崩潰式流失，導致外觀迅速消瘦萎縮。

醫生列防病飲食指南

洛陽市中心醫院急症科副主任齊三利提醒，市民平日飲食切忌暴飲暴食，烹調應減少油膩與過度辛辣刺激，日常每餐維持7至8分飽為宜，多攝取膳食纖維及新鮮蔬果，並建立恆常運動習慣，同時切忌酗酒，避免乙醇直接刺激胰液分泌過度。本身患有膽囊結石、膽道疾病或高脂血症的人士，必須嚴格控制血脂並定期覆診。若在飽餐或高脂飲食後出現持續性上腹劇痛，應即時前往急症室求醫。

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文章授權轉載自《香港01》

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