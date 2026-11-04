行李超重拒付費！港女大鬧日本機場...遭地勤霸氣撕機票 結局曝光

繼早前有港人家庭因不滿1,500元機票無「飛機餐」，當場怒罵日本機場地勤人員後，近日再發生港人大鬧日本機場事件！本港社交平台Threads瘋傳1段影片，顯示1名持香港護照女子，在日本機場捷星航空（Jetstar）櫃枱辦理登機手續時，行李超重卻拒絕額外付費並「發難」，向地勤人員喝罵「What’s wrong with you！」。目擊者透露，地勤人員其後在女子面前撕爛機票（登機證），女子要求找經理處理，最終「死死地氣」支付行李超重費用，表示要投訴相關地勤人員。

事件令網友感到震驚，紛紛批評女子離譜，「影響香港人形象」、「不管身在何處，都應該控制情緒，不要這樣罵髒話」，更認為「一定要罰」，甚至列入禁飛黑名單。

「What’s wrong with you，我想check in」。有港人於Threads發布影片，指在日本機場目擊有持香港護照女子辦理登機手續時，因行李超重拒絕額外付款而責罵地勤人員，結果被地勤人員當面撕爛機票，「超重不肯整理又不肯付錢，職員直接在他面前撕了他的機票」。

影片長18秒，看到1名穿黑衣女子站在日本機場捷星航空（Jetstar）櫃台位置，情緒激動大聲責罵女地勤人員「What's wrong with you！」女地勤人員以日文向旁邊同事解釋女子的託運付款問題和情況，女子斥責「My God」，又質問為何要撕爛其登機證，「Why you ripped my ticket！」。

女子之後情緒更激動，大力拍台咆哮「What's wrong with you！Tell me what's wrong with you！」影片至此結束。

目擊者爆後續：女子「死死地氣」付款

原PO補充事件後續，指女子之後要求找經理處理，最終還是「死死地氣給了錢」，而航空公司找了1名懂得普通話的職員前來處理，女子表示要投訴相關地勤人員。

網友批評離譜，促請嚴懲：影響香港人形象

網友看過影片紛紛批評女子離譜，支持地勤人員做法，「他可以讓那個日本員工這樣做，其實應該已經忍那個女人很久了」、「坐廉航而已，需要這麼生氣嗎？他欠你什麼？」、「不管身在何處，都應該控制情緒，不要這樣罵髒話」、「自己行李超重又唔肯畀錢，大聲鬧人就可以免費？大聲就有道理嗎？因為她是地勤做服務行業就可以欺負她嗎？」、「一定要罰，影響香港人形象」、「遇到這類情緒失控的乘客，航空公司可以取消他的登機資格，立即列入黑名單並要求他離開航空公司櫃台範圍，如果拒絕就找警察把他趕走，不走就拘捕」、「情緒失控為了航空安全真的不應該登機」。

不過也有網友指出，相關航空公司行李重量量度規定比一般航空公司更嚴格，「超重」問題常見，「坐過這間（航空公司），行李重量嚴格到不得了，拿計數器和磅逐件計，看到你脖子上有相機也叫你放下來計，不過好險超少量都只是幾塊錢，不會太貴」、「真的，上飛機前逐個客逐件行李稱重，逐件測量，好多人被他打回去叫人重新整理或者先抽起放到旁邊，最近坐過一次，如非必要不敢再坐」

乘搭飛機行李託運、重量收費要注意

根據捷星航空（Jetstar）機場行李收費條款顯示，廉價航空的營運模式將機票基礎價格與行李託運嚴格分拆。旅客若在預訂或出發前透過官網管理行程加購託運，收費相對低廉；但一旦到達機場櫃台才發現行李超重，捷星將按現場價格收取首15公斤行李費，超出重量更會以每公斤為單位累進。捷星地勤人員於辦理登機時，均有嚴格職責使用磅秤核對重量與手提隨身件數，乘客若拒絕配合條款補繳差額，地勤依規定無法完成託運並發放登機證。

另依據日本《航空法》及各大國際航司運載條款，任何在機場櫃台對地勤人員實施威嚇、大聲喧嘩或妨礙櫃枱運作之行為，航空公司有權將其列為「不守秩序旅客」，依嚴重程度更可能拒絕登機、取消合約，甚至通報機場警察介入。旅客若對收費有異議，應循官方客服渠道申訴，而非在現場妨礙航空保安秩序。

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文章授權轉載自《香港01》