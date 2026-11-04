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武漢爆炸釀2死！傳屋主設局一次叫16名外送員 誘騙入屋引爆瓦斯

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
湖北武漢2日晚間發生住宅爆炸起火事件，網路流傳疑似有人蓄意「報復社會」，一次訂購大量外送，將多名外送員誘騙至屋內後反鎖引爆瓦斯。當地警方3日發布通報，證實事故造成2人死亡、1人受傷，不過詳細事發原因及經過並未發布。圖／Ｘ帳號「李老師不是你老師」
湖北武漢2日晚間發生住宅爆炸起火事件，網路流傳疑似有人蓄意「報復社會」，一次訂購大量外送，將多名外送員誘騙至屋內後反鎖引爆瓦斯。當地警方3日發布通報，證實事故造成2人死亡、1人受傷，不過詳細事發原因及經過並未發布。圖／Ｘ帳號「李老師不是你老師」

大陸湖北省武漢市2日晚間發生住宅爆炸起火事件，網路流傳疑似有人蓄意「報復社會」，一次訂購大量外送，將多名外送員誘騙至屋內後反鎖引爆瓦斯。當地警方3日發布通報，證實事故造成2人死亡、1人受傷，不過詳細事發原因及經過並未發布。

武漢市公安局3日通報指出， 2日晚間11時50分許，武昌區一處小區發生爆燃，造成2人死亡、1人受傷，目前相關事故調查及處置工作仍在進行中。

Ｘ知名帳號「李老師不是你老師」接獲網友投稿，稱武漢武昌區「中鐵1818」小區當晚發生爆炸。根據網路流傳的說法，疑似有人一次下單16份外送，等外送員全部抵達後，再以需要協助拍攝安全培訓照片為由，將16名外送員誘騙進屋，隨後反鎖大門、釋放瓦斯並引爆。傳出有外送員察覺異狀後，緊急踹門逃生，但仍有人受困，當場死亡。

有自稱住在事發地點樓下的住戶表示，爆炸前先聽到類似氣體外洩的聲音，原以為是樓上正在裝潢，沒想到下一秒便發生爆炸，火光迅速竄出，甚至感覺整棟大樓都在震動。不僅電梯遭炸毀，建築外牆也剝落，地面散落大量玻璃碎片。

另外，還有其他網友聲稱，當晚不只一處小區發生爆炸，包含「安順小區」、「中南國際城」也傳出類似事件，並質疑實際傷亡人數可能不只官方公布的數字。

爆炸 武漢 外送員

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