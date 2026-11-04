投資公司女董事被網詐千萬港元 港警：詐騙案已成治安重要挑戰

香港警方過去2日展開執法行動，拘捕8男3女，指控其涉及85宗騙案。同時港警在過去1周，接獲逾30宗網上投資騙案，其中1名投資公司女董事被騙4,500萬港元。香港警務處長說，打擊詐騙是香港應對治安挑戰重要一環。

香港警方說，過去2日展開執法行動，打擊洗黑錢集團，以「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「刑事恐嚇」罪拘捕8男3女，其年齡介於19至43歲，涉及85宗騙案，涉及損失金額超過2,400萬港元。

香港警方早前鎖定1個香港本地洗黑錢集團，相信其已處理7千萬港元懷疑犯罪得益，集團成員會在網上聲稱提供「免審查貸款」，誘使香港人借貸。當借貸人無力還款時，就以免除還款為餌，誘使他們交出個人身分證明及銀行文件；收購戶口成員相約出售者交易時，除了收購現有戶口，亦要求即場開立網上銀行戶口。有關傀儡戶口用作洗黑錢，分層轉帳以增加追查難度。

香港警方又說，過去1星期間接獲超過30宗網上投資騙案，損失金額超過6千萬港元，其中有受害人誤信投資環保網站，損失4,500萬港元。

港警透露，近日接獲1名投資公司董事的女子報案，說在社交通訊軟件WeChat的視頻，於1段有關投資的影片下留言，其後有騙徒留言回應，雙方交換電話號碼後在WhatsApp交換投資心得。騙徒成功取得女事主的信任，其後向她介紹1個虛假投資環保網站，以高利潤作為招徠，女事主根據假網站客服的指示，分別轉帳超過60次，當中9成入數戶口為不同的個人銀行戶口。假網站的戶口帳面曾經顯示獲利達6.5億港元，最後女事主因無法提款驚覺受騙，最終損失4,500萬港元。

香港警務處處長周一鳴在出席1項活動時說，今年頭3季全港共錄得超過34,000宗騙案，損失金額達60.2億港元，已經超過整體罪案的一半，達到5成1，損失金額及案件數目都比去年同期多。

周一鳴還說，香港今年詐騙案數目創單月紀錄新高，電話騙案也超越網購騙案數目，占騙案總數3分之1，成為最嚴重騙案類別，錄得近萬宗，其次為網購騙案，錄得近8千宗，占騙案總數2成3。

他說，騙徒看準長者經大半生努力賺取的積蓄、渴望累積財富及資產增值的心態，以及青年人的即時消費文化，理財意識相對薄弱，而乘機對這些群體下手。電話騙案中超過3成的受害人為長者，而長者在假冒官員騙案中的人均損失更高達232萬港元。