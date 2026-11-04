快訊

獨／接連反對補助健保費？石崇良越洋下指導棋 醫界團體嘆：下不了手

永豐銀遭駭破口揭曉 供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功

美期中選舉／面臨3度彈劾？痛失國會控制權 川普將遭遇四大麻煩

聽新聞
0:00 / 0:00

一度失聯...陸清華學子赴英留學遭電詐轉出221萬元 家屬稱已回家

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
赴英留學，遭電詐一度失聯的北京清華施姓畢業生（左），今年自該校化學系本科（大學部）畢業，9月前往英國倫敦大學學院攻讀研究所。圖／取自紅星新聞
赴英留學，遭電詐一度失聯的北京清華施姓畢業生（左），今年自該校化學系本科（大學部）畢業，9月前往英國倫敦大學學院攻讀研究所。圖／取自紅星新聞

大陸北京清華大學1名施姓畢業生，赴英國讀書後疑遭電信詐騙，陸續轉出人民幣45萬元（約新台幣221萬元），大陸公安告知家屬施姓學生遭遇詐騙後，施某某失聯，事件引發關注。4日一早，該學生母親報平安，在朋友圈發文稱孩子目前已經安全回家。

江蘇廣電總台新聞客戶端「荔枝新聞」報導，施姓學生母親透過微信向外界報平安，感謝中國駐英大使館、中英兩地警方等機構熱心幫助。

她稱，孩子是「不幸的，又是幸福的」，感恩所有幫助，未來還長，需要時間面對自我，希望孩子儘快從陰影中走出來，積極面對本次事件的影響。

失聯學生家屬3日表示，施姓學生23歲，2026年北京清華大學化學系本科畢業，9月赴英就讀UCL（倫敦大學學院）研究生；10月20日，施對家屬稱遭遇所謂「移民調查」，需要家屬轉不少於7萬英鎊到銀行卡內，他要做「核驗保證金」提供給移民局。

10月25日起，他開始分批向陌生帳戶轉帳，騙子同步誘導其離開英國、前往柬埔寨配合所謂「調查」。10月底，他第1次購買飛往柬埔寨的機票，因銀行卡額度不足支付失敗。

11月1日下午，大陸警員上門稱施某遭遇了電信詐騙，並告訴家屬，施某自10月25日以來陸續轉出人民幣40多萬元。民警上門後，施某與家屬視訊通話，5分鐘後他關閉通話，此後無法聯繫。

當日家屬聯繫不上施某後登入了他的電子郵箱，5分鐘後收件箱被清空。當晚，他第2次嘗試購買出境機票，依舊支付失敗。

次日，施姓學子發郵件報平安稱，「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜。」然而，施姓學生此前從未用郵件跟家屬溝通過，懷疑施某遭到控制；11月2日，家屬同步向大陸國內公安、英國警方報案，尋人資訊在留學生群中擴散，大陸駐英使館跟進提供領事協助指引。

失聯 留學 荔枝 北京清華大學 詐騙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

清華高材生赴英留學突失聯！轉出近200萬…還曾試圖飛柬埔寨

父母駕電動三輪車接女兒放學 遇9級風遭吹墜3公尺坑…母女溺斃父生還

虎科大學生疑在宿舍病發摔下床死亡 家屬懷疑死因校方說明事發經過

江西女學生赴港追星 「低保戶」確定被摘 網：這就對了

相關新聞

蘋果天氣App預報 陸多地13日最低「零下32度」 網調侃「極寒末日」

大陸多名網友4日在社交平台上反應，蘋果iPhone自帶的天氣App出現明顯異常，預測11月13日杭州、南京等地的最低氣溫顯示為攝氏零下32度，上海則顯示零下31度，和實際氣候預報相差懸殊。

武漢爆炸釀2死！傳屋主設局一次叫16名外送員 誘騙入屋引爆瓦斯

大陸湖北省武漢市2日晚間發生住宅爆炸起火事件，網路流傳疑似有人蓄意「報復社會」，一次訂購大量外送，將多名外送員誘騙至屋內後反鎖引爆瓦斯。當地警方3日發布通報，證實事故造成2人死亡、1人受傷，不過詳細事發原因及經過並未發布。

一度失聯...陸清華學子赴英留學遭電詐轉出221萬元 家屬稱已回家

大陸北京清華大學1名施姓畢業生，赴英國讀書後疑遭電信詐騙，陸續轉出人民幣45萬元（約新台幣221萬元），大陸公安告知家屬施姓學生遭遇詐騙後，施某某失聯，事件引發關注。4日一早，該學生母親報平安，在朋友圈發文稱孩子目前已經安全回家。

投資公司女董事被網詐千萬港元 港警：詐騙案已成治安重要挑戰

香港警方過去2日展開執法行動，拘捕8男3女，指控其涉及85宗騙案。同時港警在過去1周，接獲逾30宗網上投資騙案，其中1名投資公司女董事被騙4,500萬港元。香港警務處長說，打擊詐騙是香港應對治安挑戰重要一環。

蘋果天氣App報陸多地「零下32度」...客服：系統埠問題

大陸大量蘋果用戶4日發現，自帶天氣App出現離譜資料，北京、上海、廈門等多地「iPhone天氣下週五溫差」出現異常，最低氣溫竟顯示為攝氏零下32度左右。針對此次異常，蘋果官方客服回應，經初步排查，原因是系統埠問題，已收到大批用戶反應，對此深表歉意，後續將持續改善數據服務體驗。

每天玩手機10小時 短劇刷到天亮 25歲女患「數位失智症」

紅果短劇近期因「刷到天亮」登上熱搜，平台使用時間與用戶規模受到關注之際，福州一名25歲女子長期每天使用手機超過10小時，因記憶力、注意力衰退就醫，被醫師以「數碼痴呆症」（俗稱「手機失智症」）描述其狀況。不少網友看到報導後紛紛驚呼，這簡直就是在演自己的日常生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。