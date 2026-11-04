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一度失聯...陸清華學子赴英留學遭電詐轉出221萬元 家屬稱已回家
大陸北京清華大學1名施姓畢業生，赴英國讀書後疑遭電信詐騙，陸續轉出人民幣45萬元（約新台幣221萬元），大陸公安告知家屬施姓學生遭遇詐騙後，施某某失聯，事件引發關注。4日一早，該學生母親報平安，在朋友圈發文稱孩子目前已經安全回家。
江蘇廣電總台新聞客戶端「荔枝新聞」報導，施姓學生母親透過微信向外界報平安，感謝中國駐英大使館、中英兩地警方等機構熱心幫助。
她稱，孩子是「不幸的，又是幸福的」，感恩所有幫助，未來還長，需要時間面對自我，希望孩子儘快從陰影中走出來，積極面對本次事件的影響。
失聯學生家屬3日表示，施姓學生23歲，2026年北京清華大學化學系本科畢業，9月赴英就讀UCL（倫敦大學學院）研究生；10月20日，施對家屬稱遭遇所謂「移民調查」，需要家屬轉不少於7萬英鎊到銀行卡內，他要做「核驗保證金」提供給移民局。
10月25日起，他開始分批向陌生帳戶轉帳，騙子同步誘導其離開英國、前往柬埔寨配合所謂「調查」。10月底，他第1次購買飛往柬埔寨的機票，因銀行卡額度不足支付失敗。
11月1日下午，大陸警員上門稱施某遭遇了電信詐騙，並告訴家屬，施某自10月25日以來陸續轉出人民幣40多萬元。民警上門後，施某與家屬視訊通話，5分鐘後他關閉通話，此後無法聯繫。
當日家屬聯繫不上施某後登入了他的電子郵箱，5分鐘後收件箱被清空。當晚，他第2次嘗試購買出境機票，依舊支付失敗。
次日，施姓學子發郵件報平安稱，「我人平安，被詐騙了，很對不起你們，我想一個人靜一靜。」然而，施姓學生此前從未用郵件跟家屬溝通過，懷疑施某遭到控制；11月2日，家屬同步向大陸國內公安、英國警方報案，尋人資訊在留學生群中擴散，大陸駐英使館跟進提供領事協助指引。
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