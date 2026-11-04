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蘋果天氣App報陸多地「零下32度」...客服：系統埠問題
大陸大量蘋果用戶4日發現，自帶天氣App出現離譜資料，北京、上海、廈門等多地「iPhone天氣下週五溫差」出現異常，最低氣溫竟顯示為攝氏零下32度左右。針對此次異常，蘋果官方客服回應，經初步排查，原因是系統埠問題，已收到大批用戶反應，對此深表歉意，後續將持續改善數據服務體驗。
中新經緯報導，蘋果客服指出，經初步排查，原因為系統埠問題，並非硬體層面故障，技術團隊已緊急完成修復。對於有使用者猜測「資料定位跳轉至其他地區」，客服予以否認，若屬定位漂移，臨近日期的天氣數值應全部異常，而非僅具體到某一天出現極端值。
客服表示收到大批用戶反應，對此深表歉意，後續將持續改善資料服務體驗。
新京報報導，中國氣象局工作人員也表示，若真有此類極端天氣，氣象局肯定會提前通知。截至目前，中國氣象局未發布過此類極端的天氣預報。目前，iPhone相關日期氣溫數據已恢復正常。
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