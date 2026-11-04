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蘋果天氣App預報 陸多地13日最低「零下32度」 網調侃「極寒末日」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸多名網友4日在社交平台上反應，蘋果iPhone自帶的天氣App預報出現明顯異常，杭州、南京等地11月13日的最低氣溫顯示為攝氏零下32度，和實際氣候預報相差懸殊。圖／取自IT之家
大陸多名網友4日在社交平台上反應，蘋果iPhone自帶的天氣App預報出現明顯異常，杭州、南京等地11月13日的最低氣溫顯示為攝氏零下32度，和實際氣候預報相差懸殊。圖／取自IT之家

大陸多名網友4日在社交平台上反應，蘋果iPhone自帶的天氣App出現明顯異常，預測11月13日杭州、南京等地的最低氣溫顯示為攝氏零下32度，上海則顯示零下31度，和實際氣候預報相差懸殊。

截至4日上午11時，「iPhone天氣下週五溫差」已衝上微博熱搜第6名，閱讀量5,212.9萬、討論量1.3萬，有用戶調侃「極寒末日、趕緊造庇護所」。

IT之家報導，從網友曬出的截圖看，異常並非侷限於個別城市。北京、上海、青島、河南等地也被曝出現零下28度至零下32度不等的「極寒」預報，部分頁面還同時顯示白天最高氣溫在20度左右，形成接近50度的晝夜溫差，顯得極不合理。

公開氣象預報資訊顯示，杭州11月13日預計為陰天，氣溫約15至21度，並非零下極端低溫；中國氣象局國家氣象中心提供的城市天氣資訊也顯示，杭州、南京、上海等地近期氣溫均處於正常秋冬過渡區間。

有分析認為，此現象很大機率是天氣App後台數據出錯，例如預報節點插值異常、數據來源解析錯誤，或錯誤匹配了其他地區的氣象數據，而非真實寒流預警。

值得注意的是，這並非iPhone天氣App首次出現離譜數值。該App今年6月曾顯示杭州臨安氣溫接近50度，當地氣象部門核查後認定，這是手機自備天氣App自身的系統數據錯誤，氣象部門並未發布相關極端高溫預警。

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