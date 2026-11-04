老舍紀念館 秋日打卡地

秋天是北京最美的季節。東城區豐富胡同深處，每當院子裡橙紅的柿子掛滿枝頭，老舍紀念館就成了名副其實的「丹柿小院」。眼下，這座原本安靜的四合院，成了人氣高漲的「秋日打卡地」。

老舍紀念館「丹柿紅」文創空間推出多款「賞柿季」新品，遊客不僅可以蓋章打卡、品嘗主題飲品，還能把柿子元素、胡同記憶和文學金句相關文創帶回家，讓京味文化以更輕盈、更日常的方式融入秋日生活。

本次「賞柿季」文創包括生活美學、京韻風情、經典文學三個系列產品。融合北京秋景與「柿柿如意」吉祥寓意，系列文創將老舍庭院的秋日詩意，化為可日常使用的文學小物。「丹柿紅了」磁吸貼，取材於故居「丹柿小院」的柿子風物，全套共七款，形態各異；配套米色背卡設有四款不同文案，可作為打卡拍照道具。

「喜柿滿園」系列書簽、筆記本以老舍故居標誌性柿樹為創作原型，提取「喜柿滿園」吉祥寓意進行視覺設計，畫面中紅柿滿枝、灰喜鵲棲於枝間，生機盎然。書簽採用異形鏤空裁切工藝，柿枝果實突破外框，層次靈動，透過鏤空處可看見書頁，實現書與畫面相融的趣味效果。頂部篆刻印章搭配「喜柿滿園」字樣，底部標注老舍紀念館監製，將故居風物、中式吉祥美學與閱讀方式巧妙結合。