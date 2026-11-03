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APEC峰會登場前 深圳16日起危險品運輸車全市禁行

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2026年APEC峰會將於11月18日至19日在深圳舉行，圖為深圳灣口岸的APEC宣傳布置。新華社
2026年APEC峰會將於11月18日至19日在深圳舉行，圖為深圳灣口岸的APEC宣傳布置。新華社

亞太經濟合作組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於18、19日在大陸深圳登場，深圳市公安局3日發布通告，為確保會議期間道路交通安全，將於11月16日至20日對全市部分區域及道路實施貨車臨時交通管理措施，其中危險貨物運輸車輛全市道路禁行，小型貨車及大型貨車也將依不同時段、路段實施限行。

深圳市公安局3日發布《關於APEC會議期間在該市部分區域及道路對貨車實施臨時交通管理措施的通告》，決定對部分區域及道路實施貨車臨時交通管理措施。

通告提到，11月16日至20日每日零時至24時，危險貨物運輸車輛禁止在深圳市全市道路通行，包含高速公路。11月17日至18日每日零時至24時，大型貨車禁止駛入南坪快速東行轉107國道的西轉北匝道；每日8時至20時，月亮灣大道（廣深沿江高速以北路段）、北環大道（龍珠立交以西路段）及塘朗山隧道也禁止大型貨車通行。

小型貨車部分，11月18日至19日每日6時至22時，福田、羅湖、南山全區禁止小型貨車通行，但輕型、微型封閉式貨車除外。限行路段包括廣深沿江高速、南坪快速（107國道以西路段）、廣深高速、南光高速、梅觀高速、清平高速、惠深沿海高速及東部過境高速；南坪快速（107國道以東路段）不在限行範圍。

深圳市公安局表示，受限小型貨車可提前由大鏟灣、西鄉、寶安等收費站或相關道路出口駛出，或經南坪快速等道路繞行；大型貨車則可透過廣深沿江高速、媽灣跨海通道及南坪快速繞行。

通告指出，從事應急物資、醫療物資、生鮮運輸、工程搶修及市政管理等工作，確有需要在限行區域、路段及時段通行的車輛，可透過「深圳交警」微信公眾號或「民生警務平台」申辦臨時通行證，並依核准時間及路線通行。執行任務的軍車、警車、消防車、救護車及工程救險車，不受上述措施限制。

通告並指出，大型貨車包括重型或中型貨車、牽引車及專項作業車；小型貨車指輕型或微型貨車（輕型、微型封閉式貨車除外）；危險貨物運輸車輛則包括使用性質為「危化品運輸」的貨車、專用車輛，以及運輸具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蝕、放射性等危險特性物質或物品的車輛。

深圳市公安局表示，違反通告規定將由公安交管部門依法處罰。上述措施自11月16日至20日施行。而貨車及危險貨物運輸車輛另須遵守深圳市既有相關限行規定。

深圳進入「APEC時間」，深圳市區多處主幹道、公園、商圈等地已布設各種主題景觀，準備迎接八方賓客。圖為深圳卓越中心商圈的APEC主題花壇。中新社
深圳進入「APEC時間」，深圳市區多處主幹道、公園、商圈等地已布設各種主題景觀，準備迎接八方賓客。圖為深圳卓越中心商圈的APEC主題花壇。中新社

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