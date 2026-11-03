快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

近百位公益慈善界代表齊聚 「東西方慈善協會」在香港啟動

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
「東西方慈善協會」3日在香港啟動。圖／取自環球網
「東西方慈善協會」3日在香港啟動。圖／取自環球網

近百位海內外公益慈善界代表本周齊聚香港，共同見證「東西方慈善協會」啟動。這個協會作為「中意慈善論壇高級別合作機制」的最新成果之一，落戶香港。港澳台灣慈善基金會成為這一協會的重要成員。

「東西方慈善協會」發出的新聞稿說，慈善與文明對話正成為跨越國界、彌合分歧的重要紐帶。協會以香港為連接東西方的橋樑，其使命與香港打造國際與地區「慈善中心」的規劃高度契合，這將有助於增強香港作為國際大都會的全球影響力。

這個協會稱，香港地處東西方文明交匯之處，中西合璧、聯通世界，在此設立總部，正是「以香港為圓心、以全球為半徑，構建東西方慈善家族發展與傳承研究的高水準對話與聯合行動平台。

協會啟動儀式上，歐盟委員會前主席、義大利前總理、東西方慈善協會聯合榮譽主席羅馬諾·普羅迪，港澳台灣慈善基金會愛心獎創辦人、東西方慈善協會聯合榮譽主席林添茂，義大利共和國參議員、前眾議院議長、中意慈善論壇聯合榮譽主席皮埃爾．費爾迪南多．凱西尼等共同為協會剪綵，標誌著東西方慈善協會正式啟航。

港澳台灣慈善基金會愛心獎執行長林斯宜受協會聯合榮譽主席、港澳台灣慈善基金會愛心獎創辦人林添茂之托在致辭中，以「保存一滴水」的故事道出愛心獎的起源與慈善真諦。她父親二十年前曾問孩子們：「保存一滴水的最佳方式是什麼？」——把一滴水融入大海，就是防止它乾涸的最佳方式。「這不是一個科學問題，更像是一個哲學問題。」愛心獎的願景與使命由此而生，愛心水滴，終將匯流成海。希望隨着東西方慈善協會的成立，東西方慈善力量能夠由此開啟更多卓越的合作。

普羅迪在致辭中說，我們生活在一個命運彼此交織、唇齒相依的世界，而對話卻常常被猜疑所遮蔽，架設橋樑、加深理解比以往任何時候都更加刻不容緩，希望協會成為一個讓善意與理解彼此相認、讓對話與情誼通向持久合作的地方。

協會聯合主席、捷成集團主席捷成漢致辭時說，為公共領域服務是慈善的核心所在，一生奉獻於公共事業是人所能投身的最崇高事業之一，如今慈善事業不再是消遣，而是真真切切的現實行動，是致力於為所有人創造更美好世界的奉獻，不只是為了少數人，而是為了所有人。

香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

翔愛協會連2年捐200萬 助北屯27校急難學童安心就學

中梵再互動？港、陸3主教赴羅馬 與梵蒂岡國務卿同場

安倍昭惠任JD Club日台榮譽會長 延續亡夫情誼深化交流

從「聽話」到「會思考」！LFT攜手4國專家推動台灣思辨教育新日常

相關新聞

清華高材生赴英留學突失聯！轉出近200萬…還曾試圖飛柬埔寨

大陸一名清華大學畢業生今年9月赴英國倫敦大學學院（UCL）攻讀碩士，近日疑似遭遇電信詐騙後失聯。家屬今（3）日透露，當事人自10月25日起陸續轉出40多萬元人民幣（約台幣197萬元），失聯後曾寄信稱「我人平安，被詐騙了」，但家屬發現他曾試圖購買前往柬埔寨的機票，懷疑其遭到控制，目前已向英國警方報案。

「完全天塌了」江西低收入戶女孩赴港追星惹議 官方證實低保遭取消

大陸江西贛州一名領取最低生活保障（低保）補助的女孩，今年9月因赴香港觀看演唱會，觸發當地低保對象動態監測預警。事隔近2個月，贛州經開區社會事務管理局工作人員今（3）日證實，低保已被取消。

超級聖嬰來襲 大陸預估今冬氣溫總體偏高…但寒潮略偏多

大陸國家氣候中心副主任高榮指出，有監測記錄以來最強的「厄爾尼諾事件」（台灣稱「聖嬰現象」），預計秋末冬初達到峰值，並將對中國今冬明春氣候產生明顯影響。預計今冬大陸全國氣溫總體偏高，但寒潮頻次略偏多，氣溫冷暖起伏大，北方強降溫降雪、南方階段性低溫雨雪冰凍風險突出。

8站無冠、多站無緣4強 新華社：國乒男隊怎麼了

2026年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）蒙彼利埃冠軍賽2日收官，由南韓選手張禹珍搶下男單冠軍，也是南韓乒乓球隊史上首座WTT冠軍賽級別單打桂冠。本屆賽事，中國女乒包攬前四，在決賽上演「網內互打」，相較於娘子軍的亮眼表現，中國男乒五人參賽、三人進八強後止步，無人躋身半決賽，不禁讓人追問：國乒男隊怎麼了？

87歲邵萬林睡夢中辭世 最霸氣的「白眉鷹王」走了

著名電影表演藝術家邵萬林10月30日在北京家中安然離世，享壽87歲。邵萬林的兒子邵冰證實了此消息，表示父親在睡夢中安詳離去。知名電影人余泳透露，邵萬林的追悼會將於11月3日在北京舉辦，各界影迷與電影同行紛紛表達沉痛哀悼。

武漢男花32元買彩票中1113萬 過期2天想兌獎 法院判了

一名黃姓男子花費32元購買雙色球彩券幸運中得1113萬元大獎，卻因彩券一度遺失，直到開獎60天兌獎期限過期兩天後才領獎遭拒。黃男不服將彩券中心告上法庭，要求兌獎並索賠利息損失。武漢東湖高新區人民法院審理後依法駁回黃男的全部訴訟請求，並判其承擔8.8萬餘元一審訴訟費，黃男已表示不上訴並完成繳納。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。