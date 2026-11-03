近百位公益慈善界代表齊聚 「東西方慈善協會」在香港啟動

近百位海內外公益慈善界代表本周齊聚香港，共同見證「東西方慈善協會」啟動。這個協會作為「中意慈善論壇高級別合作機制」的最新成果之一，落戶香港。港澳台灣慈善基金會成為這一協會的重要成員。

「東西方慈善協會」發出的新聞稿說，慈善與文明對話正成為跨越國界、彌合分歧的重要紐帶。協會以香港為連接東西方的橋樑，其使命與香港打造國際與地區「慈善中心」的規劃高度契合，這將有助於增強香港作為國際大都會的全球影響力。

這個協會稱，香港地處東西方文明交匯之處，中西合璧、聯通世界，在此設立總部，正是「以香港為圓心、以全球為半徑，構建東西方慈善家族發展與傳承研究的高水準對話與聯合行動平台。

協會啟動儀式上，歐盟委員會前主席、義大利前總理、東西方慈善協會聯合榮譽主席羅馬諾·普羅迪，港澳台灣慈善基金會愛心獎創辦人、東西方慈善協會聯合榮譽主席林添茂，義大利共和國參議員、前眾議院議長、中意慈善論壇聯合榮譽主席皮埃爾．費爾迪南多．凱西尼等共同為協會剪綵，標誌著東西方慈善協會正式啟航。

港澳台灣慈善基金會愛心獎執行長林斯宜受協會聯合榮譽主席、港澳台灣慈善基金會愛心獎創辦人林添茂之托在致辭中，以「保存一滴水」的故事道出愛心獎的起源與慈善真諦。她父親二十年前曾問孩子們：「保存一滴水的最佳方式是什麼？」——把一滴水融入大海，就是防止它乾涸的最佳方式。「這不是一個科學問題，更像是一個哲學問題。」愛心獎的願景與使命由此而生，愛心水滴，終將匯流成海。希望隨着東西方慈善協會的成立，東西方慈善力量能夠由此開啟更多卓越的合作。

普羅迪在致辭中說，我們生活在一個命運彼此交織、唇齒相依的世界，而對話卻常常被猜疑所遮蔽，架設橋樑、加深理解比以往任何時候都更加刻不容緩，希望協會成為一個讓善意與理解彼此相認、讓對話與情誼通向持久合作的地方。

協會聯合主席、捷成集團主席捷成漢致辭時說，為公共領域服務是慈善的核心所在，一生奉獻於公共事業是人所能投身的最崇高事業之一，如今慈善事業不再是消遣，而是真真切切的現實行動，是致力於為所有人創造更美好世界的奉獻，不只是為了少數人，而是為了所有人。