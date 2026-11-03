江西低收入戶女孩赴港追星惹議！官方證實低保遭取消

大陸江西贛州一名領取最低生活保障（低保）補助的女孩，今年9月因赴香港觀看演唱會，觸發當地低保對象動態監測預警。事隔近2個月，贛州經開區社會事務管理局工作人員今（3）日證實，低保已被取消。

大陸的「低保」是最低生活保障制度，主要針對家庭人均收入低於當地最低生活保障標準，且財產狀況符合規定的家庭，由政府提供基本生活補助，類似台灣的低收入戶生活扶助。

據《二三里資訊》報導，事件最初源於一名自稱當事人表姊的網友發文，稱女孩是江西贛州一名中專在讀生，全家每月靠約2000元人民幣（約台幣9867元）的低保金生活。女孩利用打工存下的錢，加上平時省下的部分補助，湊了約3000至5000元人民幣（約台幣1.5萬至2.5萬元），前往香港觀看演唱會。

貼文稱，出發前，當地扶貧工作人員及家人曾反覆提醒女孩，赴港看演唱會可能影響低保資格。返程後，發文者稱女孩家中失去低保，形容「現在她們家完全就是天塌了」，家人也因此十分難過。

9月6日，有記者發現上述貼文已被刪除。當時贛州市民政局值班人員回應，市本級及下屬各縣市區都在開展核查，相關情況「現在還不確定」。

9月7日，贛州經開區社會事務管理局發布通報表示，已成立工作專班，全面啟動核查。經查，網傳事件中的女孩為該區居民黃某某，其自行前往香港觀看演唱會一事屬實，因此觸發低保對象動態監測預警。

通報指出，社區幹部及時向女孩進行政策宣傳和提醒，其家屬擔心因此被取消低保資格，故在網路發布相關資訊，希望尋求幫助。當局當時表示，正按程序核查網路反映的情況及其家庭狀況，將根據核查結果依法依規處置。

事隔近2個月，《二三里資訊》3日向贛州經開區社會事務管理局查詢，工作人員回應，低保已經取消，若有採訪需要可聯繫區委宣傳部。記者隨後前往贛州經開區委宣傳部，工作人員表示，將依法依規處置，具體措施不便透露。

對此，公益律師趙良善表示，低保是民生兜底保障，依據大陸《社會救助暫行辦法》，當家庭經濟狀況不再符合條件時，民政部門可依法取消低保待遇。