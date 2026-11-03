超級聖嬰來襲 大陸預估今冬氣溫總體偏高…但寒潮略偏多

大陸國家氣候中心副主任高榮指出，有監測記錄以來最強的「厄爾尼諾事件」（台灣稱「聖嬰現象」），預計秋末冬初達到峰值，並將對中國今冬明春氣候產生明顯影響。預計今冬大陸全國氣溫總體偏高，但寒潮頻次略偏多，氣溫冷暖起伏大，北方強降溫降雪、南方階段性低溫雨雪冰凍風險突出。

世界氣象組織（WMO）日前發布《全球季節性氣候最新通報》，預計2026年10月至12月期間，熱帶太平洋中東部海面溫度將升至創紀錄水平，反映出聖嬰現象正在增強，預計將在12月達到峰值，這將增加不同地區發生乾旱和洪水的風險。

世界氣象組織秘書長紹洛（Celeste Saulo）表示，聖嬰現象已經穩固形成並正在迅速增強，預計持續至2027年2月的可能性接近100%，且可能成為至少自1950年以來最強的聖嬰現象之一。

針對聖嬰現象將對中國冬季氣候產生哪些具體影響，高榮3日在每月例行記者會上表示，2026年9月，赤道中東太平洋形成一次超強聖嬰事件，10月已發展為有監測記錄以來最強的聖嬰現象，預計秋末冬初達到峰值，將對中國今冬明春氣候產生明顯的影響。

高榮指出，今冬除內蒙古東北部、東北地區西部氣溫偏低外，中國全國其餘大部分地區氣溫將接近常年同期到偏高，並呈現前冬冷、後冬暖的特點，12月和明年1月階段性強降溫和強升溫事件頻繁。

另，降水總體將偏多，北方大部分地區強降雪過程多發，南方降水顯著偏多，其中華東西南部、華中中南部、華南地區北部、西南地區東部等地有階段性低溫雨雪冰凍天氣。

對於本月天氣趨勢預測顯示，氣溫方面，中國大部地區氣溫接近常年同期到偏高。高榮表示，預計11月將有四次冷空氣過程影響中國，發生頻次接近常年同期（4.47次）；冷空氣強度呈「前強後弱」特點。

其中，未來兩周有兩次冷空氣過程：5日至7日，冷空氣過程強度較強，內蒙古、東北地區、華北至江南北部等地自北向南有4℃至8℃降溫，局部地區降幅超過10℃；12日至16日，冷空氣過程主要影響新疆、西北地區、華北、東北及黃淮等地。