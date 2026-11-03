快訊

寺廟淨土驚爆掏空洗錢！宜蘭東林寺住持父子涉侵占上億善款遭收押

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

聽新聞
0:00 / 0:00

陸力箭二號火箭發射成功 首執行衛星網路大規模組網任務

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
11月3日8時15分，力箭二號遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。新華社
11月3日8時15分，力箭二號遙二運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空。新華社

大陸力箭二號遙二運載火箭今（3）日上午發射成功，順利將18顆衛星送入預定軌道，這也是力箭二號首次執行衛星網路大規模組網任務。

據中科宇航微信公眾號消息，力箭二號遙二運載火箭3日上午8時15分，在東風商業航天創新試驗區發射升空，將搭載的千帆極軌21組共18顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得成功。

中科宇航指，力箭二號是其自主研製的液體運載火箭，也是大陸首款採用「通用助推器核心」構型的運載火箭，500公里太陽同步軌道運載能力為8噸、200公里近地軌道運載能力為12噸。此次任務首次將中科宇航參與研製的多星星箭星間分離機構解鎖裝置應用於力箭二號，成功完成多顆衛星有序、精準分離。

中科宇航提到，該裝置已在多型運載火箭上完成十餘次飛行驗證，具有性能穩定、操作簡便等優點。同時，透過全箭產品批量生產、滾動備份模式，將單發火箭產品準備周期縮短三分之一，並藉由發射場流程優化，將火箭測試及發射周期縮短四分之一。

力箭二號運載火箭副總設計師張延瑞表示，按照傳統分離方法，18顆衛星需要逐一解鎖，再一顆顆彈開，而這套分離裝置的特點是18顆衛星堆疊在一起，只需將所有衛星解鎖一次。他形容，原來的分離相當於扔18次鉛球，現在則是一次甩出18顆鏈球，優點是機構少、環節少、重量輕。

中科宇航表示，力箭二號目前正在推進集束式回收技術攻關。另據《第一財經》報導，中科宇航計畫於2027年第1季透過力鴻二號可重複使用運載器，進行亞軌道百公里級回收驗證，再將相關技術應用於力箭二號，推動火箭具備回收再利用能力。

衛星 火箭 規模

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國際小學堂／效法星鏈 俄國加速研發「黎明」

國際小學堂／星鏈主導俄烏戰場 改變用兵型態

馬斯克什麼都要搬上太空 受惠台鏈更多了

雷虎秀無人艇整合實力

相關新聞

陸力箭二號火箭發射成功 首執行衛星網路大規模組網任務

大陸力箭二號遙二運載火箭今（3）日上午發射成功，順利將18顆衛星送入預定軌道，這也是力箭二號首次執行衛星網路大規模組網任務。

婚禮當晚新郎出車禍送ICU！一側手臂失去知覺 懷孕新娘動手術保胎

中國一名田姓女子與交往4年的男友終於步入禮堂，沒想到婚禮當晚竟發生嚴重意外。新郎在婚宴結束後，開車送朋友前往高鐵站，途中卻不幸發生車禍，因傷勢嚴重被緊急送往醫院搶救，隨後住進加護病房（ICU），院方甚至多次發出病危通知。雪上加霜的是，田女此時發現自己已經懷孕，為了保住腹中胎兒，還接受子宮頸環紮手術。所幸丈夫經過近1個月治療後，病情逐漸好轉，雖然一側手臂因神經受損失去知覺，但至少保住性命，讓夫妻倆有機會一起迎接孩子出生。

台裔紐西蘭博士撞上中國高教鐵牆 如何變身B站暴紅博主

在大學獲聘、持續努力產出，是否真的就能無憂？近年，中國大陸重點大學採取「非升即走」（非升職即轉／解聘）機制，前3年相對寬鬆，第二個3年期滿時，核心KPI明確卡在指標上：是否拿到「國家自然科學基金」（國自然）項目。有台灣出生、海外拿學位的研究員面對白熱化競爭困局「被離職」，轉型在大陸的B站（Bilibili）成為暴紅博主。他的心路歷程為何，對台灣赴陸發展的博士學者有何啟示？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。