婚禮當晚新郎出車禍送ICU！一側手臂失去知覺 懷孕新娘動手術保胎

中國一名田姓女子與交往4年的男友終於步入禮堂，沒想到婚禮當晚竟發生嚴重意外。新郎在婚宴結束後，開車送朋友前往高鐵站，途中卻不幸發生車禍，因傷勢嚴重被緊急送往醫院搶救，隨後住進加護病房（ICU），院方甚至多次發出病危通知。雪上加霜的是，田女此時發現自己已經懷孕，為了保住腹中胎兒，還接受子宮頸環紮手術。所幸丈夫經過近1個月治療後，病情逐漸好轉，雖然一側手臂因神經受損失去知覺，但至少保住性命，讓夫妻倆有機會一起迎接孩子出生。

婚禮當晚突遇死劫 新郎車禍重傷住進ICU

根據中國《都市時報》報導，事件發生在今年5月26日晚間，田女與交往4年的丈夫舉辦婚宴，原本應該是人生中最幸福的一天，沒想到婚禮才剛結束，就發生令人心碎的意外。

當晚丈夫開車送朋友前往高鐵站，沒想到就在距離車站不到1公里處發生嚴重車禍。車上友人因此出現內出血，所幸經過治療後已康復出院，但新郎卻因傷勢過重，被緊急送往醫院搶救，隨後住進加護病房，治療期間院方更曾多次發出病危通知。

丈夫住進加護病房後，身體狀況十分虛弱，體重也從原本的85公斤驟降至約65公斤。由於公婆年事已高，照顧丈夫較為吃力，田女便扛起主要照護責任，親自陪伴丈夫度過艱難的治療過程。

丈夫命危又發現懷孕 新娘動手術保胎

就在丈夫命懸一線之際，田女又發現自己已經懷孕。面對突如其來的雙重考驗，她不僅要照顧病床上的丈夫，還得顧及腹中胎兒的健康。為了保住兩人的孩子，她也接受子宮頸環紮手術，希望能讓寶寶平安出生。

所幸丈夫在加護病房與死神搏鬥將近1個月後，病情終於逐漸穩定，順利轉入一般病房。不過，這場車禍仍造成嚴重的神經損傷，導致他一側手臂失去知覺，無法自行活動，後續仍需要接受復健治療。

醫療費已燒40萬人民幣 新婚夫妻面臨經濟壓力

除了丈夫的身體狀況，龐大的醫療費用也讓夫妻倆面臨沉重壓力。截至報導時，兩人已自行負擔約40萬元人民幣的醫療及復健費用。

更令人擔憂的是，丈夫在發生意外前，原本即將在工作上轉為正式員工，如今卻因車禍留下嚴重後遺症，家人也擔心他未來恐怕難以重返原本的工作崗位。

懷孕後期仍照顧丈夫 妻盼未來一起開小店

如今田女已進入懷孕後期，仍挺著孕肚照顧丈夫。儘管這場意外徹底打亂新婚生活，也讓原本充滿期待的未來增添許多不確定性，但她始終沒有放棄。

談到未來的願望，田女並沒有太多奢求，只希望丈夫的身體能慢慢恢復，重新找回生活自理能力。

她也說出夫妻倆最樸實的心願，「以後兩個人一起開一家小店，平平淡淡把日子過下去。」

對這對新婚夫妻而言，如今最大的幸福，或許不再是婚禮當天的熱鬧與祝福，而是能夠一起平安生活，陪伴即將出生的孩子長大。

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文章授權轉載自《香港01》